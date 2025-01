Club Brugge in zevende hemel ondanks laat schrikmoment: "Even dachten we: het zal toch niet waar zijn?"

do 30 januari 2025 00:27

De opluchting was enorm bij Club Brugge. Na een fraai parcours tijdens de League Phase plaatste Club zich als 24e. Na hun wedstrijd tegen Manchester City moesten ze wel nog even wachten op de zekerheid tot op het einde van de match in Zagreb. "We dachten: Het zal toch niet waar zijn."

Zelden werd een nederlaag zo gevierd. Club Brugge kwalificeerde zich voor de volgende ronde van de Champions League ondanks een 3-1-nederlaag. Toch bleef het spannend tot het einde, omdat er in de andere wedstrijden nog niet was afgefloten.



"We wisten dat het zo zou lopen", bekende Simon Mignolet. "Je moet altijd afwachten tot het einde."



Mignolet kende dan ook nog een bang momentje.



"Onze supporters waren even stil na affluiten en we dachten: "O nee, het zal toch niet waar zijn." Gelukkig zagen we snel dat de wedstrijd in Zagreb al gespeeld was."



"Ze moesten nog 3 keer scoren, dus het was vrij duidelijk dat het zou lukken", vertelde een blije Vanaken. "We hadden een zware loting, maar als je dan met 11 punten kan doorstoten, dan kan je alleen maar heel trots zijn."



Over de wedstrijd kon Vanaken kort zijn. "We spelen een zo goed als perfecte eerste helft. Je weet dat ze veel balbezit hebben en geduldig zijn om openingen te creëren, maar dat er ook veel ruimte is bij omschakelingen zoals ons doelpunt."



"Maar in de tweede helft kwamen we te snel onder druk en invaller Savinho maakte het verschil. Als je je man loslaat, dan vinden ze een opening en straffen ze dat af. Maar 3-1 is geen schande. Het is een logische uitslag."



Het laatste kwartier was eigenlijk voor niets meer. Hans Vanaken

Na de 3-1 viel het spel stil. Dat zag ook Vanaken. "Het laatste kwartier was eigenlijk voor niets meer. Op dat moment weet je niet veel, maar langs de kant zeiden ze om geen druk meer te zetten en het compact te houden. Dan weet je dat het op doelpuntensaldo aankomt."



"City moest ook geen doelpunten meer maken, dus dat kwam goed uit voor ons. Al is het goed dat Dinamo geen doelpunten meer maakte."



Nu wacht Atalanta met ex-ploegmaat Charles De Ketelaere of Dortmund, waar Club al tegen speelde in deze Champions League-campagne.



"Voor mij is Atalanta iets aantrekkelijker", is Mignolet eerlijk. "Maar het maakt niet uit. We kunnen onze voet naast elke tegenstander zetten. Op dit elan maken we zeker kans."



"We hebben het altijd lastig tegen Dortmund", beseft Vanaken. "We voetballen mee, maar verliezen altijd. Atalanta won vorig jaar de Europa League en doet nu goed mee in de Serie A en de Champions League."



"We gaan nu genieten en dan zullen we vrijdag wel zien wat het wordt."



"Maar zondag staat er weer een belangrijke wedstrijd op de planning", blijft Mignolet nuchter. "Als je hier volgend jaar opnieuw wil staan, moet je die wedstrijden winnen. We moeten snel de knopjes omdraaien."

Nicky Hayen: "Groep zette opnieuw uitstekende prestatie neer"