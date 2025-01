Engelse ref David Coote spreekt vrijuit na ontslag: "Ik verborg mijn geaardheid uit angst voor macho voetbalwereld"

De voormalige Engelse topref David Coote heeft in een openhartig interview met The Sun voor het eerst gereageerd op zijn ontslag als scheidsrechter. "Ik verborg dat ik homo ben en dat heeft geleid tot gedrag dat ik ten zeerste betreur", vertelt een geëmotioneerde Coote.

De Engelse topref David Coote kreeg in oktober de bons nadat een oud filmpje uitgelekt was waarin hij voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp de mantel uitveegde. Op de koop toe dook ook nog een video op waarin Coote te zien was terwijl hij een wit poeder snoof tijdens Euro 2024.

In een openhartig interview met The Sun blikt een emotionele Coote nu voor het eerst terug op die woelige periode. "Ik herken mezelf niet in die cocaïnevideo. Het was een vlucht voor mij", zegt hij over zijn drugsgebruik.

Een uitweg van de druk, veroorzaak door een combinatie van een moordende kalender en een "geheim" dat hij meezeulde. "Ik ben homo en als scheidsrechter probeerde ik dat te verbergen, uit angst voor de macho voetbalwereld", klinkt het.