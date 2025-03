Hij kreeg zelfs een muurschildering in Londen: wie is het brein achter de stilstaande fases bij Arsenal?

ma 17 maart 2025 18:23

Dankzij een perfect uitgevoerde hoekschop heeft Arsenal gewonnen tegen Chelsea. Zo zit Arsenal al aan elf doelpunten na een corner dit seizoen. Geen toeval meer. Vraag dat maar aan Nicolas Jover, de Fransman die verantwoordelijk is voor de stilstaande fases bij de Gunners.

Het was al van 4 december 2024 geleden dat Arsenal nog eens kon scoren na een stilstaande fase.



Op zich lijkt dat geen veelzeggende statistiek, maar dat is het wel als je weet dat de Gunners op dat moment al aan 10 gemaakte doelpunten na een corner zaten.



Toeval is het dus niet meer dat Arsenal na een stilstaande fase scoort, al werden de wenkbrauwen meer en meer gefronst door die aanhoudende droogte.



Met een kritische blik werd naar Nicolas Jover gekeken. Jover is de verantwoordelijke voor de stilstaande fases bij Arsenal. Hij bedenkt de looplijnen van de aanvallers en bepaalt waar de bal moet komen.



Jover wordt nu dan ook gezien als een van de besten in zijn gebied. De 43-jarige Fransman is sinds 2021 aan de slag in Londen, maar timmert al enkele jaren aan de weg naar de top.

Van Quebec naar een muur in Londen

Zo trekt Jover als twintiger naar Quebec. In Canada studeert hij sportwetenschappen aan de Universiteit van Sherbrooke, waar hij geïnteresseerd raakt in de Noord-Amerikaanse sporten. Zo leert hij het belang van strategie en details.



Na wat ervaring als technisch directeur van de plaatselijke amateurclub, keert Jover terug naar Frankrijk. In 2009 wordt hij videoanalist bij Montpellier. Op die manier speelt hij een rol in de historische landstitel van Montpellier in het seizoen 2011-2012.



4 jaar later maakt hij de stap naar Brentford, toen nog in de Engelse tweede klasse en op zoek naar "marginal gains". Daar prijkt voor het eerst de titel achter zijn naam: set piece-coach. "De kans van mijn leven", noemde Jover het. "Ik kreeg de mogelijkheid om te ontsnappen uit mijn kamertje als analist en jaren van onderzoek in de realiteit te brengen."