Demi Vollering openhartig over Tour: "Vanbinnen was ik bang en onzeker"

Demi Vollering heeft vorige zomer in de Tour "een van de moeilijkste dagen in haar carrière beleefd". Op Instagram vertelt de Nederlandse toprenster dat ze mentaal op breken stond in de voorlaatste etappe. "Het voelde alsof ik iedereen teleurstelde."

"Iedereen bleef maar vragen hoe ik me voelde. En terwijl ik positief probeerde te blijven, was ik vanbinnen bang en onzeker."

Demi Vollering greep vorige zomer nipt naast haar tweede Tourzege. Een stevige valpartij halfweg de rittenkoers speelde haar flink parten in het slotweekend, vooral in de 7e en voorlaatste etappe.

Angst nam het over, ik kon me niet concentreren.

Demi Vollering was verwikkeld in een strijd met geletruidraagster Kasia Niewiadoma. "Het is moeilijk om te beschrijven hoe het voelde, maar angst nam het over", gaat ze voort op Instagram.

"Ik kon me niet concentreren. Het voelde alsof ik iedereen teleurstelde."

Vollering vond steun bij haar ploeggenote Mischa Bredewold. "Hoewel ik niet volledig kon uitleggen wat ik voelde, hielp het gewoon zeggen: "Het gaat niet goed met me.""

"Mischa herinnerde me eraan dat het oké is om me overweldigd te voelen en dat ik niet alleen was."

Vollering perste er nog een derde plaats uit in de voorlaatste etappe.

"Die dag realiseerde ik me hoe belangrijk het is om te praten over wat we meemaken. Angst kan ervoor zorgen dat je je vastzit en geïsoleerd voelt, maar het delen van je gevoelens - zelfs als het moeilijk is - kan de eerste stap naar verlichting zijn."