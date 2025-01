Alles of niets in één duel: verzekeren Roeselare en Maaseik zich straks van nieuw hoofdstuk in Europa?

Op zoek naar een mooi slotakkoord op het kampioenenbal. Dat is de opdracht voor zowel Maaseik als Roeselare in hun laatste Champions League-opdracht. Bij winst zijn beide ploegen zeker van het vangnet dat de CEV Cup heet. Hoe realistisch is dat? "Ik geef ze allebei evenveel kans", schat co-commentator Dominique Baeyens in.

De nummers drie van elke groep belandt in het vangnet van die Europese competitie. Op dit moment het plekje waar beide Belgische clubs vertoeven. En ze krijgen allebei de hekkensluiter over de vloer.

Zowel Roeselare als Maaseik is uitgeschakeld in de Champions League. De top 2 halen of de beste 3e worden? Uitgesloten. Dus zijn alle ogen gericht op de CEV Cup.

Roeselare stond met zijn rug tegen de muur na een verschroeiende start van en in Innsbruck, maar won de heenmatch met 2-3. Ook Maaseik knokte en klauwde zich naar een nipte zege in Slovenië.

"Roeselare zijn opdracht is misschien nét iets makkelijker. Maar dat ze allebei een thuismatch mogen spelen, is eigenlijk de ideale uitgangssituatie. Daarenboven hebben ze allebei hun tegenstander al eens geklopt."

Toch zou de burger kunnen denken: geen excuses, het CEV-ticket moet op woensdagavond op zak zitten. Toch?

"Wel, er spelen bij zowel Roeselare als Maaseik toch wat belangrijke factoren", waarschuwt Baeyens. "Bij de Limburgers is Iribarne nu out. Een belangrijke speler, zeker qua defensieve stabiliteit. In West-Vlaanderen maken ze zich zorgen over hoofdaanvaller Dermaux."

In het slechtste geval zijn beide basispionnen er niet bij. "Dat scheelt een slok op de borrel. Al zijn er ook veel positieve punten."

"Zo is Maaseik na de coachwissel een pak beter op dreef dan in de heenmatch. Opposite Jolan Cox is in hoogvorm. En op Schiervelde is het voor elke tegenstander moeilijk door de straffe thuisreputatie."

Dus is de co-commentator duidelijk: "Ik ga voor twee op twee naar de CEV Cup, en ik meen het ook."