United-coach zet liever 63-jarige keeperstrainer op de bank dan Marcus Rashford "die niet alles geeft"

Alweer was er geen plekje voor Marcus Rashford in de wedstrijdselectie van Manchester United. En dat zal ook niet snel veranderen, maakte coach Ruben Amorim duidelijk, zolang de Engelse international zelf niet verandert. "Het gaat om wat ik van een voetballer verwacht."

Manchester United won gisteren wel nipt tegen Fulham, maar miste volgens coach Ruben Amorim snelheid en kracht in zijn aanvalsspel. Kon de Portugees dan niet de kwaliteiten van Marcus Rashford gebruiken?

De Engelse international speelde sinds 7 december geen minuut meer in de Premier League en werd de voorbije anderhalve maand ook maar één keer opgenomen in de wedstrijdselectie.

"Het is steeds dezelfde reden", zei Amorim als hij er vragen over kreeg. "De reden is de manier van trainen. Het gaat om wat ik van een voetballer verwacht op het trainingsveld en in het leven daarbuiten. Elke dag telt."

Volgens Amorim heeft Rashford nog werk aan zijn houding. "Als daar geen verandering in komt, ga ik ook niets veranderen. Voor elke speler geldt hetzelfde: als je alles geeft en je doet de juiste dingen, dan kunnen we elke speler gebruiken."

Op dit moment maakt de 63-jarige keeperstrainer Jorge Vital meer kans op een plekje op de bank dan Rashford, zei Amorim stellig. "We misten inderdaad snelheid, maar ik stel nog eerder Vital op dan een speler die niet elke dag alles geeft. Daar zal ik nooit in veranderen."

Rashford heeft nog een contract tot 2028 bij Manchester United, maar de kans bestaat dat de Engelse international andere oorden opzoekt. Onder meer Barcelona zou interesse tonen.