Zielloos Man. U vermijdt een nieuwe bluts tegen Fulham door een afgeweken Argentijns bommetje

zo 26 januari 2025 21:56

Fulham einde 0 - 1 herbekijk Manchester United 54' - Verv. Harry Wilson door Adama Traoré 58' - Verv. Matthijs de Ligt door Leny Yoro 58' - Verv. Rasmus Højlund door Joshua Zirkzee 64' - Verv. Raúl Jiménez door Rodrigo Muniz 73' - Geel - Manuel Ugarte 76' - Verv. Manuel Ugarte door Toby Collyer 78' - Doelpunt - Lisandro Martínez (0 - 1) 81' - Verv. Alejandro Garnacho door Kobbie Mainoo 81' - Verv. Noussair Mazraoui door Tyrell Malacia 82' - Verv. Emile Smith Rowe door Andreas Pereira 83' - Verv. Saša Lukic door Tom Cairney Premier League - speeldag 23 - 26/01/25 - 20:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Lisandro Martínez na 78', 0 - 1 78' Lisandro Martínez 0 - 1 Lisandro Martínez 78'

Reclame voor het voetbal was de afsluiter van speeldag 23 allesbehalve, maar Manchester United kan toch met goed gevoel de week afsluiten. Na de driepunter in Europa klopt het nu ook Fulham, al is die zege uiterst gevleid. Man. U wipt zo naar plek 12, bij de thuisploeg maakte Castagne de hele wedstrijd vol.



Een lelijke wedstrijd die geen winnaar verdiende.



Wel vaker het geval bij de potjes van Manchester United de laatste tijd, alleen dacht Martinez daar vanavond anders over.



De centrale verdediger had genoeg van het vervelende gepingel en besloot dan maar eens een bommetje te droppen net buiten de zestien.



Tot zijn eigen verbazing stierf zijn knal in de winkelhaak, het dak bij de uitsupporters ging er nét niet af.



(Not so) Glory Man United

Nochtans: lang zag het ernaar uit dat United een teleurstelling rijker zou zijn.



Eén schot op doel, 0 corners en 0,25 expected goals: op bezoek bij Fulham werd pijnlijk duidelijk dat dit verre van het grote Man. U is.



Welgeteld één keer moest Craven Cottage zijn hart vasthouden: Castagne kegelde net voor zijn eigen zestien Mazraoui onderuit, Bruno Fernandes kon niet profiteren.