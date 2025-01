"De Cats konden hun oren niet geloven toen ze op de hoogte werden gebracht van het nieuws"

ma 27 januari 2025 13:35

Met de aanstelling van Mike Thibault krijgen de Belgian Cats een bijzonder grote naam als coach. Sporza-commentator Christophe Vandegoor mocht Thibault al enkele keren interviewen en schetst de ervaren Amerikaan.

Dit is zonder meer een stunt van de Belgische federatie om een coach met zo’n palmares naar België te halen. Mike Thibault heeft in de jaren 80 bij de LA Lakers gewerkt, de "Showtime Lakers" van Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar! Daarna stond hij aan het hoofd van het scoutingsapparaat bij de Chicago Bulls en haalde ene Michael Jordan naar Chicago… Om nadien nog eens 20 jaar coach in de WNBA te zijn bij Connecticut en Washington. Neen, dit is echt een heel grote naam die de Belgian Cats komt leiden. Je moet altijd hoog mikken in de sport en in het leven en dat doet de federatie nu. Ik vermoed ook met de steun van andere overheden en sponsors om dit financieel mogelijk te maken. Het is bovendien goed nieuws na de 3x3-affaire.

Dit is echt een heel grote naam die de Belgian Cats komt leiden. Christophe Vandegoor

Thibault is niet meer van de jongsten, dat klopt, hij wordt eind dit jaar 75. Maar het feit alleen al dat hij dit avontuur nog wil aangaan en naar verluidt met zeer veel zin, wel, dat toont zijn grote ambitie, hé. Thibault wil met deze Cats de Olympische Spelen in zijn land, in LA 2028 halen. Omdat hij overtuigd is van het talent en de klasse van deze generatie en vooral omdat hij houdt van de mentaliteit van de Belgen.

Mike Thibault als coach van de Washington Mystics.

The Last Dance

Bij het winnen van WNBA-titel met Washington in 2019 heb ik kunnen zien hoe goed en slim Thibault is in het smeden van een team. Hij wist dat Emma Meesseman het hart van de Mystics was en in principe zijn belangrijkste speelster, maar Thibault moest ook de ego’s van Amerikaanse speelsters managen. Daarom zette hij vooral die Amerikaanse speelsters in de basis en liet hij Meesseman na een zestal minuten invallen. Thibault wist dat hij dat kon doen dankzij het zachte karakter van Meesseman, die allesbehalve een groot ego heeft.

Mike Thibault met Emma Meesseman bij de Washington Mystics.

En net aan dat menselijke heeft Thibault altijd meer waarde gehecht dan aan overwinningen. Ook al is hij een van de meeste gevierde coaches in de WNBA, zijn ambitie is altijd geweest om spelers en speelsters tot zelfstandige leiders te laten uitgroeien.

En dat het team en de ploegmaats belangrijker zijn dan het individu. Omdat je als team de mooiste ervaringen kan beleven. Dat is een mooie gedachte die hij er bij de Cats nog meer wil inpompen.

Ik laat me vertellen dat de Cats hun oren niet konden geloven toen ze op de hoogte werden gebracht van het nieuws. Dat zegt genoeg. Christophe Vandegoor

En ja, zijn bewondering voor Meesseman heeft hij al meermaals uitgesproken, hé. Op de Olympische Spelen zei hij me nog dat hij Emma graag meteen wilde meenemen naar de Verenigde Staten. Maar dat geldt ook voor Julie Vanloo (afgelopen seizoen bij Washington) en Nastja Claessens (gedraft door Washington). Ik laat me vertellen dat de Cats hun oren niet konden geloven toen ze op de hoogte werden gebracht van het nieuws. Dat zegt genoeg.

Julie Vanloo speelde vorig jaar bij Washington haar eerste seizoen in de WNBA.

Thibault wordt komende vrijdag aan de pers voorgesteld. Vanaf maandag leidt hij dan de trainingen voor de (uitverkochte) wedstrijd tegen Azerbeidzjan in Oostende en de uitmatch tegen Litouwen.

Meteen een belangrijke opdracht voor kwalificatie voor het EK. Maar ik denk dat de Cats volgende week zullen zweven…

Mochten de Cats zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, dan zal dat The Last Dance zijn van de gouden generatie Meesseman-Delaere-Vanloo. En een orgelpunt op de carrière van coach Mike Thibault.

Christophe Vandegoor