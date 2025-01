Belgian Cats krijgen gedroomde nieuwe bondscoach: Amerikaanse topper Mike Thibault volgt Rachid Meziane op

ma 27 januari 2025 13:31

De Belgian Cats krijgen een nieuwe coach en het is een van de grootste namen uit het vrouwenbasketbal: de Amerikaanse topcoach Mike Thibault neemt het roer over van Rachid Meziane, die afscheid neemt van de Cats om te focussen op zijn WNBA-avontuur. Thibault kreeg een contract tot en met de Spelen van LA.

Dat Rachid Meziane de Belgian Cats zou verlaten, was al een poosje duidelijk. De Fransman kreeg een niet te weigeren aanbod uit de WNBA, als hoofdcoach van de Connecticut Sun. Bij zijn persvoorstelling ruim een week geleden liet Meziane de deur nog op een kier voor een dubbele baan, maar die piste is door de drukke WNBA-kalender onhaalbaar. Dat besef leefde ook al een poosje bij het management van de Cats, waar de voorbije weken achter de schermen al werk gemaakt werd van een opvolger. Bij die zoektocht stond één naam met stip op 1: Mike Thibault.

Mike Thibault bewees in zijn carrière dat hij een echte winnaar is en het is een coach die een ploeg dat extra duwtje kan geven. Koen Umans

"Mike Thibault is een fantastische coach en hij heeft een profiel dat volledig in lijn ligt met wat we hadden vooropgesteld", zegt General Manager Koen Umans. "Hij bewees in zijn carrière dat hij een echte winnaar is en het is een coach die een ploeg dat extra duwtje kan geven." "Hij past eveneens perfect in onze huidige cultuur en structuur en we zijn dan ook uitermate trots en enthousiast dat coach Thibault voor deze uitdaging met de Cats heeft gekozen." En Thibault is er niet voor de korte termijn. "Hij ondertekent een contract dat hem vanaf de volgende window met wedstrijden tegen Azerbeidzjan en Litouwen tot en met de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 bij ons houdt."

Van de NBA over de WNBA naar de Belgian Cats

De inmiddels 74-jarige Amerikaan is een ronkende naam in het (vrouwen)basketbal met een indrukwekkende staat van dienst. Begin de jaren 80 werd hij als assistent-coach van de LA Lakers 2 keer kampioen in de NBA. "Ik ben vereerd om de nieuwe coach van de Cats te mogen zijn. De enorme groei van deze ploeg is wereldwijd erkend en gerespecteerd en ik was bevoorrecht om dit van dichtbij te mogen meemaken", vertelt Thibault in een eerste reactie.

Dit is een ploeg waarvan de sleutelspeelsters op het hoogtepunt van hun carrière zitten en ik kijk ernaar uit om in de komende jaren mee te spelen voor de prijzen. Mike Thibault

"Dit is een ploeg waarvan de sleutelspeelsters op het hoogtepunt van hun carrière zitten en ik kijk ernaar uit om in de komende jaren mee te spelen voor de prijzen. Ik zal er alvast alles aan doen om het maximale uit deze speciale groep te halen." Na zijn NBA-carrière verdiende Thibault vooral zijn strepen in de WNBA, waar hij bijna 20 jaar hoofdcoach was en nog steeds de coach is met de meeste overwinningen in het reguliere seizoen. Thibault werd er ook 3 keer verkozen tot Coach van het Jaar. Zijn grootste succes als WNBA-coach behaalde hij in 2019, toen hij de Washington Mystics naar de titel loodste. Een titel met een stevig Belgisch tintje, dankzij Finals MVP Emma Meesseman en met ook Kim Mestdagh in het team.

De voorbije 2 jaar was Thibault general manager van de Mystics, waar hij in oktober 2024 bedankt werd. In zijn hoedanigheid als manager van het team lokte hij vorig seizoen nog Julie Vanloo naar Washington en werd ook Nastja Claessens gedraft door de Mystics. Het klikt dus wel tussen de Belgen en Thibault, die zelf zijn bewondering voor Emma Meesseman ook nooit onder stoelen of banken gestoken heeft. "Ik hoop dat Emma op een dag terugkeert naar Washington", liet hij begin 2024 nog optekenen in een gesprek met Sporza. Maar nu is het dus Thibault die Meesseman komt opzoeken in België. De Amerikaan zegt zijn job als assistent-coach van Team USA op en moet nu de Cats naar nieuwe successen loodsen. Ongetwijfeld staan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles al met stip in zijn agenda.