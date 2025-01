Bondscoach De Clercq schuift naast Nys nog Belg naar voren voor WK: "Maar er is geen sprake van hiërarchie"

Valt er iets te doen tegen Mathieu van der Poel? Met die grote vraag trekt de Belgische selectie begin februari naar het WK veldrijden in Liévin. Bondscoach Angelo De Clercq - die vandaag 8 van de 9 Belgische namen bekendmaakte - wil vooralsnog niet spreken van een kopman. "We moeten uitgaan van ons blok", temperde hij de rol van Thibau Nys.

"We proberen met zo veel mogelijk renners de finale te halen en dan bespreken we wel wat de mogelijkheden zijn."

"Als we kijken naar de voorbije weken, heeft hij op indrukwekkende wijze gedomineerd. Hij is dus zeker een kopman voor het WK. Maar voorlopig is er van hiërarchie geen sprake."

Het explosieve jonkie is wellicht een van de weinigen die Mathieu van der Poel straks iets in de weg kan leggen in het Franse Liévin. Maar voor bondscoach Angelo De Clercq is hij zeker niet de enige joker.

"Het is een rondje voor renners met veel inhoud." En laat dat nu net iets zijn wat Van der Poel in overvloed heeft. "Hij is dus dé uitgesproken man. Maar wij gaan hem met 9 het leven zuur maken."

Wat maakt dat parcours dan zo speciaal voor Vanthourenhout? "Het is een typisch Franse omloop", analyseerde De Clercq. "Het is ook lastig, zeker als het zwaar wordt door het weer. Maar niet supertechnisch."

De ambities in het Belgische kamp zijn sowieso groot, maar De Clercq trekt toch met de nodige nuchterheid naar Frankrijk.

"Want we hebben overal een medaillekandidaat, maar nergens de uitgesproken topfavoriet. In de breedte zijn we bij de mannen junioren en beloften bijvoorbeeld wel heel dominant."

"Dat is dus veelbelovend. Bij de dames junioren hopen we dan weer op de top 10. En bij de elite mannen hebben we 8 renners die allemaal podiumkandidaat zijn."

"Maar het is mogelijk dat we zonder goud terugkeren. Nogmaals: er is in heel wat categorieën telkens iemand nét iets beter geweest. Kijk maar naar Tibor Del Grosso bij de beloften."

Het doel van de bondscoach is dan ook duidelijk. "Ik mik op 4 medailles", besloot hij. "Dat is haalbaar en realistisch."

Hoort daar straks ook ergens een regenboogtrui bij?