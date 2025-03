Al droog in opener sinds 2021: eerste koersdagen Mathieu van der Poel zijn de afgelopen jaren geen garantie op succes

di 4 maart 2025 11:36

Vandaag is het zover. Een beetje vroeger dan verwacht begint Mathieu van der Poel aan zijn wielerseizoen. Maar hoe verliepen zijn eerste koersdagen de afgelopen jaren? Een overzicht.

Flashback naar 2015. Mathieu van der Poel is 20 jaar wanneer hij voor het eerst wereldkampioen veldrijden wordt.



Zijn wegseizoen staat dan ook vooral in het teken van de cross. Zo begint hij in 2015 pas op 27 mei voor het eerst aan een wedstrijd op de weg. In de proloog van de Baloise Belgium Tour klokt hij de 11e tijd. Dat jaar zou hij trouwens geen enkele wegkoers winnen.



Ook in 2016 is het programma van de Nederlander vrij beperkt. Opnieuw is zijn eerste koers een proloog, ditmaal in de Boucles de la Mayenne. Hij eindigt er als 12e.



Tot 2019 blijft MVDP weg van de grote koersen. In 2017 trapt hij zijn seizoen opnieuw in gang in de Baloise Belgium Tour. Geen proloog dit keer, wel een sprint in Knokke-Heist. Van der Poel mengt zich niet in de debatten en wordt 142e. Een dag later is hij in Moorslede wel de beste. Hij verslaat er onder anderen Philippe Gilbert en Wout van Aert.



Datzelfde scenario zien we terug in 2018. In de Boucles de Mayenne kan Van der Poel de proloog net niet winnen, maar de volgende dag is het wel van dat. Hij sprint er naar de zege voor Marc Sarreau.

In datzelfde jaar rijdt Van der Poel voor de eerste keer een groot kampioenschap op de weg. Op het EK in Glasgow wordt hij net geklopt door Matteo Trentin. Het toont meer en meer aan dat Van der Poel naast de cross ook kan domineren op de weg.



In 2019 ontdekt de Nederlander een eerste keer de klassiekers. Maar zijn seizoen starten doet hij in Turkije. In de Ronde van Antalya is Van der Poel meteen de snelste in een massasprint. Het begin van een geweldig seizoen met ook nog winst in Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.



In 2020 begint Van der Poel zijn seizoen in de Ronde van de Algarve. Een grote rol speelt hij daar niet. In de eerste etappe wordt hij 58e.



Maar net als zo goed als heel het peloton kent Van der Poel een tweede eerste schooldag na de coronabreak. In de Strade Bianche zakt de Nederlander door het ijs. Op meer dan 10 minuten van winnaar Wout van Aert komt MVDP als 15e boven op de Via Santa Caterina.

In 2021 is het nog eens van de eerste keer raak. Van der Poel voelt zich als een vis in het water in de UAE Tour en wint na een waaierslag van jewelste ook nog de sprint voor zijn landgenoot David Dekker.



Een jaar later kiest Van der Poel voor een andere aanpak. Door rugklachten begint hij pas in Milaan-Sanremo. De juiste keuze zo blijkt. Van der Poel kan er wel net niet winnen. Hij moet enkel Matej Mohoric en Anthony Turgis voor zich dulden.



Geen herhaling van dat scenario in 2023. Dan heeft hij al wat kilometers in de benen voor Milaan-Sanremo. Beginnen doet Van der Poel eraan in de Strade Bianche. Dat levert niet meteen succes op. Een 15e plaats is zijn deel. Maar 2 weken later mag hij wel victorie kraaien in de straten van Sanremo.



Milaan-Sanremo is in 2024 net als 2 jaar eerder zijn eerste koers van het seizoen. Van der Poel komt in een elitegroepje boven op de Poggio en toont zich dan als ideale ploegmaat voor Jasper Philipsen. Hij piloteert Philipsen naar de winst en eindigt zelf als 10e.



Zo zie je maar. De eerste koersdag van Mathieu van der Poel is niet altijd een garantie op succes. Mag hij in Le Samyn wel meteen op het hoogste schavotje plaatsnemen?