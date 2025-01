Selecties WK veldrijden: acht certitudes mogen mee, bondscoach wacht om laatste ticket uit te delen

Veldritbondscoach Angelo De Clercq heeft zijn selecties vrijgegeven voor het WK veldrijden in Frankrijk (31 januari tot en met 2 februari). Wout van Aert is er door zijn wegagenda zoals aangekondigd niet bij, Thibau Nys voert een negenkoppig Belgisch blok aan.

Voor bondscoach Angelo De Clercq waren er bij zijn WK-vuurdoop niet al te veel vraagstukken bij de mannen.

Wout van Aert rijdt zaterdag in Maasmechelen zijn laatste veldrit van het seizoen en doet dus op 2 februari niet mee aan de WK-strijd in Liévin.

Dankzij de nakende Belgische eindzege in de Wereldbeker mogen de profs met 9 renners afzakken naar Frankrijk. Na zijn Belgische titel en zege in Benidorm is Thibau Nys een van de kopstukken.

Hij wordt vergezeld door gevestigde waarden Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en Laurens Sweeck. Het puike seizoen van Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Emiel Verstrynge wordt eveneens beloond.

Het 9e en laatste ticket was naar verluidt een onderonsje tussen Jens Adams, Toon Vandebosch en Witse Meeussen. De keuze is voorlopig nog wat uitgesteld tot na de Wereldbeker in Hoogerheide (26 januari).