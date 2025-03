Van der Poel stond "ongeduldig" te trappelen voor entree: "Jammer dat ik met deze benen openingsweekend miste"

di 4 maart 2025 17:11

Een paar keer danste hij op de trappers, maar de verschroeiende aanzet spaarde Mathieu van der Poel op voor het absolute slot. De Nederlander voelde zich duidelijk in zijn sas bij zijn entree in het voorjaarspeloton. "Ik werd al een beetje ongeduldig in de regen in Spanje", deelt Van der Poel.

"Ik voelde meteen dat ik goede benen had." Kort na zijn eerste voorjaarszege dit seizoen bevestigt Mathieu van der Poel het gevoel waarmee hij naar de GP Samyn was afgezakt. De Nederlander had zin om meteen te oogsten op Belgische grond. "Al is het hier niet makkelijk om het verschil te maken. Ik had door dat het niet veel nut had om veel te forceren. Het was niet lastig genoeg om weg te rijden en er werd te veel naar elkaar gekeken." "Op 50 kilometer van de streep zette ik mijn zinnen op de sprint en spaarde ik mijn benen. Gelukkig hield ik nog genoeg over om iedereen af te houden", lacht MVDP.

Ik werd al een beetje ongeduldig op training in de regen in Spanje. Mathieu van der Poel