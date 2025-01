Shorttracker Stijn Desmet verovert (gedeeld) zilver op EK: "Dat maakt het toch extra speciaal"

za 18 januari 2025 19:48

Op dag 2 van het Europees kampioenschap shorttrack in Dresden (Dui) heeft Stijn Desmet meteen gescoord. Voor de 8e keer in zijn carrière reed hij naar een podiumplaats in Europa. Deze keer pakte hij (samen met de Nederlander Sven Roes) zilver op de 1.500 meter. "Het doet deugd, want het was lang geleden dat ik nog eens een individuele prijs pakte", klonk het.

Stijn Desmet grossiert de laatste jaren in medailles. Alleen al op Europese kampioenschappen zit hij al aan 8 stuks. Vanmiddag reed de 26-jarige schaatser naar zilver op de 1.500 meter, de langste individuele afstand in het shorttrack. Desmet moest het in de finale tegen maar liefst 3 Nederlanders opnemen. Toen de Italiaan Spechenhauser en de Let Kruzbergs uit de bocht vlogen, nestelde Desmet zich in het spoor van onze noorderburen. Daan Kos moest plooien voor het wringwerk van Desmet, Sven Roes en Jens van 't Wout kreeg hij net niet geklopt. Opmerkelijk, Desmet en Roes kwamen met exact dezelfde chrono over de streep. Ook op de finishfoto was het verschil niet te zien, dus kregen de twee allebei een zilveren medaille. Vicewereldkampioen Van 't Wout pakte net als in 2023 de Europese titel. Ook toen finishte Desmet als tweede.

Stijn Desmet en Sven Roes finishen allebei als tweede.

"Extra speciaal"

"Ik houd hier een goed gevoel aan over, zeker omdat ik hier bij mijn vrienden was", vertelde Stijn Desmet achteraf. "En een gedeelde tweede plaats maakt het ook wel extra speciaal. Ik dacht wel dat ik tweede was. Ik voelde zelfs even dat goud een optie kon zijn, maar ik ben toch tevreden." En zo heeft Desmet zijn achtste medaille op een kampioenschap beet. "Maar het was lang geleden dat ik nog eens een individuele prijs pakte. Het deed alvast deugd dat ik weer mee kon strijden." Op de 500 meter ging het mis in de kwartfinales. Desmet vocht een duel uit met Lorenzo Previtali, die hem foutief afstopte. "Ik haalde hem de laatste ronde nog in, maar hij blokte me illegaal af. En omdat het om een niet-rechtstreekse kwalificatieplaats ging, lag ik er alsnog uit. Het was frustrerend omdat ik wist dat ik het wel zou halen, maar inmiddels ben ik dergelijke situaties al gewoon."

Als we dichtbij kunnen blijven, kunnen we als underdog toch proberen te mikken op goud. Stijn Desmet

Desmet draaide meteen de knop om en knalde voor België ook naar de finale van de estafette. "Dat blijft mijn lievelingsonderdeel, dus kon ik snel mijn focus verleggen. We hebben getoond dat we klaar zijn om ook daar mooie prestaties te leveren. Ik ben alvast trots op de jongens, er was bij ons nooit paniek ondanks een achterstand." "Met Italië en Nederland zijn er voor de finale twee duidelijke favorieten morgen, maar als we dichtbij kunnen blijven, kunnen we als underdog toch proberen te mikken op goud." Ook individueel komt hij nog aan de bak op de 1.000 meter. "Ook daar mik ik weer op de A-finale."

De uitslagen van de 1.500 meter.

EK-medailles Stijn Desmet medaille discipline editie 🥇 1.000 meter Gdansk 2023 🥈 1.500 meter Gdansk 2023 🥈 1.500 meter Dresden 2025 🥈 gemengde estafette Gdansk 2023 🥈 estafette mannen Gdansk 2024 🥉 500 meter Gdansk 2024 🥉 1.000 meter Gdansk 2024 🥉 gemengde estafette

Gdansk 2024