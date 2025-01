Belgen sluiten EK shorttrack af met brons op de 5.000 meter aflossing, "gemengde gevoelens" bij Stijn Desmet

Stijn Desmet houdt "gemengde gevoelens" over aan de Europese kampioenschappen shorttrack in Dresden. Hij was tevreden over het brons van de aflossingsploeg, maar teleurgesteld over zijn 1.000 meter.



"De finale van de aflossing was geen goede race. Normaal hoeven me we niet zo veel op de toppers toe te geven, maar de jonge gasten hadden wat moeite met de snelheid en problemen met het materiaal. Maar dat we toch met een medaille naar huis gaan, is natuurlijk mooi."



"Dat ik op de kilometer buiten de A-finale bleef, viel me tegen."



Desmet had dit weekend geen last van zijn gekwetste heup. "Zonder medicatie en geen pijn. Dat is een goed teken." De laatste jaren heeft het gewricht door ontstekingen vaak gehinderd.



Met Ward Pétré keert Desmet terug naar Boedapest, waar zijn zus Hanne en Tineke den Dulk de afgelopen week de training hebben voortgezet. Warre en Fré Van Damme en Warre Noiron reizen naar de Universiade in Turijn. Begin volgende maand wordt de World Tour shorttrack voortgezet met weekeinden in Tilburg en Milaan.