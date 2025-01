Dan toch! Donderdag vervloekte hij zichzelf nog, nu heeft Shaun Murphy toch zijn 147 beet op de Masters

Wat een moment op de Masters.



Shaun Murphy plaatste zich zaterdag in het Alexandra Palace van Londen als eerste voor de finale van het Masters en deed dat op de mooiste der manieren: met een 147-maximumbreak incluis.

Murphy keek na enkele tactische spelletjes tegen een 0-2-achterstand aan tegen de Noord-Ier Mark Allen. Via breaks van 83 en 54 nam hij bij 3-2 het voortouw.

In het zesde frame toverde 'The Magician' dan in één beurt vijftien keer rood en zwart en alle kleuren weg, goed voor de achtste maximumbreak dit seizoen, de 210e in de geschiedenis. Voor Murphy is het al de negende 147. Daarmee doet hij even goed als Stuart Bingham.

Alleen Ronnie O'Sullivan (15), John Higgins (13) en Stephen Hendry (11) potten er nog meer weg.