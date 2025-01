Shaun Murphy dwarsboomt zichzelf op weg naar 147 op Masters: "Wat een idioot ben ik toch"

Nog maar 5 keer in de geschiedenis van de Masters - het prestigieuze snookertoernooi dat deze editie zijn 50e verjaardag viert - kreeg het publiek een maximum break te zien.

Shaun Murphy leek goed op weg naar nummer 6, want hij had al achtereenvolgens 15 rode en 15 zwarte ballen gepot. Maar bij de laatste zwarte bal ging het mis: zijn witte bal had niet genoeg vaart, waardoor hij zichzelf snooker legde. De gele bal potten was onmogelijk.

Murphy kon zijn ogen niet geloven en ook zijn tegenstander Neil Robertson greep zich naar de haren. De 6-2-overwinning en het ticket voor de halve finales waren wel binnen voor de kampioen van 2015, maar er bleef toch een bittere smaak hangen.

"Een van mijn doelen dit seizoen was een 147 in een Triple Crown-evenement (het WK en de twee andere meest prestigieuze toernooien)", zei Murphy. "Ik dacht: dit is een goede kans. Het zou een mooi verjaardagscadeau voor mijn mama zijn geweest."

"Wat een idioot ben ik toch. Ik zou graag een nieuwe kans krijgen. Jaren geleden gebeurde al eens net hetzelfde in de Welsh Open. Je zou denken dat ik mijn lesje had geleerd... Ik kon gewoon niet ademen. Ik was heel zenuwachtig."