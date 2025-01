Nederlandse Daniek Hengeveld is verrassing down-under als eerste winnares in de World Tour 2025

101 kilometer tussen Brighton en Snapper Point was de eerste opdracht voor de WorldTour-vrouwen dit jaar. Hengeveld, nieuw bij Ceratizit-WNT, ging aan op 50 km van de finish, kreeg niemand mee, maar stoomde overtuigend door.



Het peloton misrekende zich en kwam op een ruime halve minuut binnen, de Nieuw-Zeelandse Ally Woolaston spurtte naar de tweede plek, voor de Oostenrijkse Kathrin Schweinberger. Justine Ghekiere was de beste Belgische als 16e. Wereldkampioene Lotte Kopecky doet niet mee in Australië.



Voor Hengeveld is dit een fameuze beloning na een zware val in juni in de Tour of Britain. Met breuken aan kaak, sleutelbeen en ribben kon ze 6 maanden niet fietsen.



Het is haar mooiste zege tot nu, in 2021 won ze een eerste keer in de proloog van de GP Belgrado.



De Tour Down Under voor vrouwen duurt tot en met zondag.