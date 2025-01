Justine Ghekiere 6e in koninginnenrit Tour Down Under, Zwitserse Rüegg triomfeert op Willunga Hill

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) heeft in de 2e etappe van de Tour Down Under getoond dat haar klimmersbenen ook in het nieuwe seizoen op de afspraak zijn. Op Willunga Hill klauterde ze naar de 6e plek, op 26 seconden van de Zwitserse winnares Noemi Rüegg (EF Education-Oatly).

Een finish op Willunga Hill staat altijd garant voor spektakel in de Tour Down Under. En dat was vandaag niet anders.



Lidl-Trek legde er in de finale het zweepje op, met de Australische Amanda Spratt en de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black als kopstukken voor een mogelijke ritzege.



Door dat moordende tempo brokkelde het peloton af tot een kwartet: Spratt had de slag voor Lidl-Trek gelukkig overleefd.



Ze moest in de slotkilometers kipkap proberen te maken van de Nederlandse Silke Smulders, de Australische Neve Bradbury en de Zwitserse Noemi Rüegg.



Maar Rüegg, de Zwitserse kampioene, beschikte over een stel wonderbenen en reed op Willunga Hill dominant naar een dubbelslag.



In het groepje daarachter hield Justine Ghekiere (6e) goed stand. Met Julie Van De Velde (10e) parkeerde zich nog een 2e landgenote in de top 10.