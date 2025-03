Na pechjaar 2024 vindt Julie De Wilde het plezier terug op de fiets: "Nokere staat al lang op mijn lijstje"

wo 19 maart 2025 06:09

Julie De Wilde toont al vroeg in het seizoen haar goede vorm: "Vertrouwen in mooie resultaten"

Na haar overwinning in de GP Oetingen lijkt Julie De Wilde opnieuw te groeien naar haar beste vorm. En dat doet deugd, na 2 wielerjaren vol pech. Woensdag wacht met Nokere Koerse een wedstrijd waar ze al even haar zinnen op heeft gezet. "Maar zet mij niet neer als de topfavoriet", blijft de 22-jarige stoïcijns kalm.

Het is een week geleden dat Julie De Wilde haar handen in de lucht mocht steken in de GP Oetingen. Goed voor haar eerste profzege sinds 11 juni 2023. "Een die heel veel deugd deed", blikt ze terug.



In een spannende sprint in het Pajottenland klopte de jonge Oost-Vlaamse toen grote namen als Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) en Chiara Consonni (Canyon - SRAM). Een heerlijk gevoel na pechjaar 2024, waarin haar zegeteller op nul bleef staan door valpartijen en blessureleed. “Als je valt door eigen schuld, is dat dom. Maar vorig jaar was er heel vaak iets, waardoor ik mijzelf niet kon bewijzen. Dat is enorm frustrerend voor een topsporter.”

Lange lijdensweg

Zo was ze na een val in de Antwerp Port Epic drie maanden uit roulatie, door de naweeën van een hersenschudding. "Ik kom van heel ver”, zei De Wilde in augustus bij haar terugkeer in de Tour de France Femmes tegen Sporza.

Na mijn val was ik drie weken niets waard. Julie De Wilde

“In de drie weken na mijn val sliep ik elke dag tot 11 uur en moest ik na de middag alweer in bed gaan liggen. Ik was niets waard op dat moment."



Maar de 22-jarige is een vechtster. Iets wat ze een maand nadien bewees op het WK tijdrijden in Zürich. Daar veroverde ze in de tijdrit bij de beloften een bronzen medaille.



Een prestatie die door haar status als groot talent, als te vanzelfsprekend werd genomen. Daar maakt De Wilde zich niet druk in. “Ik trek mij niet veel aan van wat anderen zeggen”, vertelt ze. “Ik probeer gewoon mijn best te doen en het maximale uit mijzelf te halen.”



Julie De Wilde gaf haar pechjaar nog een beetje kleur met brons op het WK tijdrijden.

Rustige winter voor topresultaat

Afgelopen winter, kon de 22-jarige eindelijk genieten van enkele stressvrije momenten. Daar plukt ze nu de vruchten van.



“Het idee was eigenlijk om deze winter ook wat crossen te rijden, maar in samenspraak met mijn trainer zijn we daar toch van afgestapt. Zo kon ik een hele winter pijnvrij blijven, iets wat lang geleden was.” “Ook het team had een hele goede winter, dus de sfeer is positief. Dat geeft vertrouwen voor mooie resultaten dit seizoen.”



Ik heb het gevoel dat de nieuwe aankomst mij zeker ligt. Julie De Wilde

In Nokere Koerse zou het woensdag zomaar nog eens prijs kunnen zijn. Zeker door de nieuwe aankomst op de Waregemsestraat.



"We zijn vandaag (gisteren, red) al eens gaan verkennen met de ploeg en ik heb het gevoel dat de nieuwe aankomst mij zeker ligt", klinkt ze zelfzeker.

"Maar zet mij niet neer als topfavoriete", lacht ze. "Het is een heel sterk deelnemersveld."



De Wilde kan terug genieten op de fiets, en dat loont.

Gezonde ambitie

Of ze nu wint in Nokere of niet, haar glimlach zal niet snel verdwijnen. “Mijn doel voor het seizoen was om één koers te winnen. Dat is al gelukt, dus nu wil ik er meer”, klinkt de renster van Fenix-Deceuninck ambitieus.

Nokere is een mooie koers, die al lang op mijn lijstje staat. Julie De Wilde