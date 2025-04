Magistrale Max Verstappen klaart de klus en houdt snellere McLarens af voor zege in Japan

Max Verstappen heeft de GP F1 van Japan naar zijn hand gezet. De Nederlander zette in zijn Red Bull geen voet verkeerd en gaf Lando Norris en Oscar Piastri geen kans. Verstappen nadert tot op 1 punt van Norris in de WK-stand.

Andrea Kimi Antonelli stelde zijn pitstop lang uit en reed daardoor enkele ronden aan de leiding. Hij is nu de jongste rijder ooit die op kop reed in een GP F1.

Slechts 1 inhaalbeweging tussen de rijders in de top 10: Lewis Hamilton snoepte de 7e plaats af van Isack Hadjar. Verder bleven de startposities in de top 10 ongewijzigd aan de finish.

De auto van McLaren was sneller dan de Red Bull in Japan, maar inhalen op het circuit was onmogelijk en strategisch toverde McLaren ook niets uit zijn hoed.

Weinig superlatieven die nog niet gebruikt zijn voor Max Verstappen, maar de Nederlander was magistraal in Japan. Dankzij een superronde in de kwalificaties en een foutloze race wint hij.

Het circuit van Suzuka is een favoriet van de rijders, maar veel inhaalmogelijkheden biedt het niet. Dat zagen we ook in de race. Enkel als je veel sneller was, kon je inhalen.

Dus waren 2 momenten cruciaal: de start én de enige bandenwissel. Bij de start verzilverde Max Verstappen zijn pole en kon niemand in de top 10 een plaats winnen en dus bleef enkel de strategie over om de volgorde op zijn kop te zetten.

McLaren maakte een behoudende keuze en liet Lando Norris in dezelfde ronde van banden wisselen als Verstappen. Een snellere stop van McLaren veroorzaakte een spannende exit van de pits, maar Verstappen maakte zich breed en bleef op kop.

Wat Norris en Piastri daarna ook probeerden, een echte aanval lanceren op de koppositie van Verstappen zat er niet meer in. Piastri probeerde nog via de boordradio een vrijgeleide te krijgen, maar de volgorde op het podium veranderde niet meer.

Voor Verstappen is het de vierde overwinning op een rij in de GP van Japan. In de WK-stand telt Verstappen 61 punten, slechts eentje minder dan WK-leider Lando Norris.