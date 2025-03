Liet het vrouwenpeloton zich "te braaf" naar de slachtbank leiden? De onmacht in Gent-Wevelgem verklaard

En op het einde wint Lorena Wiebes ... Ook in Gent-Wevelgem eindigde het koersverhaal met de Nederlandse van SD Worx-ProTime als triomfator. Valt er gewoon niets aan te doen of is de tegenstand te braaf? Sporza Daily zocht het uit in de aanloop naar de Ronde.

Niet willen? Niet kunnen

Gaan de kopjes op voorhand al wat naar beneden in het vrouwenpeloton? Als de wereldkampioen lead-out kan spelen voor de Europese kampioene, dan zakt de moed misschien wel in de koersschoenen. Net als in Milaan-Sanremo piloteerde Lotte Kopecky ploeggenote Lorena Wiebes zo naar de overwinning in Gent-Wevelgem, de 100e zege uit de carrière van de Nederlandse. Valt er dan niets aan te doen? "Ik denk dat je de sterkte van dat duo niet mag onderschatten", stelt Grace Verbeke, ploegleidster bij Lotto Ladies. "Het is bij de tegenstand niet van niet willen, wel van niet kunnen." Analiste Marijn de Vries beaamt. "Die verdraaide Kopecky en Wiebes zijn zo sterk dat ze er overal bij zitten. Geen enkel groepje reed door, want telkens zat er wel iemand van SD Worx-Protime bij. Ze hadden dus het hele peloton in hun greep."

Ik denk dat je de sterkte van het duo Kopecky-Wiebes niet mag onderschatten. Grace Verbeke

Het resultaat: in de sprint kon Lorena Wiebes haar geliefde wapen bovenhalen. Lieten de tegenstanders zich zo te gemakkelijk naar de slachtbank leiden of was er een ander tactisch plan mogelijk? "De slachtbank? Dat is misschien wat te kort door de bocht", vindt Verbeke. "Sommige ploegen hebben echt wel acties ondernomen. Lidl-Trek heeft echt geprobeerd." Ook Lieselot Decroix, performance manager bij FDJ-Suez, zag de concurrentie zich "niet zomaar neerleggen bij de suprematie van Wiebes". Anneke Dijkstra (VolkerWessels) deed nog een uitvalspoging, maar het bracht niets. Was het dan saai? "We mogen niet veralgemenen", aldus Decroix. "In het Heuvelland hebben we wel een attractieve koers gezien. Ook in Milaan-Sanremo zijn er pogingen geweest."

Gemiste kans

Waarom leverden die pogingen dan niets op? Marijn de Vries ziet in Gent-Wevelgem vooral een probleem bij het parcours. "De laatste 35 kilometer van de koers zijn te lang om het nog spannend te laten worden", zegt ze. "In de heuvelzone ontplofte het en zette Lidl-Trek de ene aanval na de andere op, maar in de finale wist de rest van het peloton dat het eigenlijk geen zin meer had om iets op touw te zetten, zeker met deze windrichting." "Wie gaat het nog proberen met de wind in de rug? Ik denk dat de andere ploegen dus eigenlijk niet veel anders hadden kunnen doen. De overmacht van SD Worx was zo groot dat er bijna niets tegen te beginnen viel." En daar buigen enkele teams dan voor. "Sommigen zijn blij met een podiumplek of een plekje in de top 10, omdat ze niet geloven dat ze nog weg zullen raken in het slot", vult Decroix aan.

De overmacht van SD Worx was zo groot dat er bijna niets tegen te beginnen viel. Marijn de Vries

Een gemiste kans, vindt Grace Verbeke. "Misschien kijken ze soms iets te snel naar elkaar", zegt ze. In de Omloop leverde dat bijvoorbeeld een vreemd koersverloop op. "Soms mogen ze de gashendel eens volledig opendraaien. Dan vallen er grotere gaten en krijg je een andere koers", stelt ze. "Je kan niets doen of je kan toch eens proberen", aldus De Vries. "Zoals VolkerWessels in de finale. Daar ben ik wel voorstander van." "Anderzijds kan ik me voorstellen dat ploegen in de finale al weten dat Wiebes zal winnen en ze op de 2e of 3e plek mikken. Het is niet mooi om te zien, maar ik snap die afweging wel."

Deelnemersveld

Wordt de rode loper in de Ronde van Vlaanderen dan niet zo uitgerold zoals in Gent-Wevelgem? Het deelnemersveld zal daar een grote rol in spelen, denken de kenners van het vrouwenwielrennen. "Zondag had Movistar de pech dat Cat Ferguson uitviel", stelt Grace Verbeke. "Bij Visma-Lease a Bike stonden Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot niet aan de start, bij Canyon ontbrak Tourwinnares Niewiadoma." Marlen Reusser, Demi Vollering ... Het zijn nog enkele ronkende namen die zondag ontbraken. "In de Ronde zal elke ploeg wel zijn sterkste pionnen inzetten", aldus Verbeke. "Dan ga je weer meer een open strijd krijgen."

Kopecky heeft de Ronde nog niet gewonnen in de regenboogtrui, dus dat moet toch een foto voor boven haar bed worden. Marijn de Vries