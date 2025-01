Een EK shorttrack in de schaduw voor de Belgen? "Het is geen ramp als er nu niet geweldig gepresteerd wordt"

za 18 januari 2025 10:41

De voorbije 2 jaren was de Belgische medaillekoffer steevast goed gevuld op het EK shorttrack, maar voor de editie van dit weekend liggen de verwachtingen een pak lager. Hoe dat komt en of we ons nu zorgen moeten maken, legt onze verslaggever Bert Sterckx uit.

Het zou een absolute stunt zijn mocht ons land na het EK in Dresden van dit weekend bovenaan de medaillespiegel pronken. "De verwachtingen zijn veel lager dan gewoonlijk en ook de Belgische ploeg is realistisch", opent Bert Sterckx, onze wintersportverslaggever. De afwezigheid van Hanne Desmet, goed voor brons op de Winterspelen in Peking, is natuurlijk een aderlating. "Ze vindt dat haar voorbereiding niet optimaal is geweest door een discussie over met welke trainer ze dit seizoen zou werken. Dat is nu haar vriend en ex-schaatser Joey Mantia." "Hanne vindt dat ze technisch nog niet zo goed geschaatst heeft in het eerste deel van het seizoen en wil een langer trainingsblok inlassen richting het WK in maart. Daarom slaat ze dit EK over."

Als Hanne Desmet vindt dat het nog beter kan door het EK over te slaan, dan ben ik vol verwachting, want dan kan het alleen maar positief uitdraaien. Bert Sterckx

Volgens onze reporter is er echter niet meteen sprake van een minder seizoensbegin van Desmet. "Dat vind ik veel te streng. Voor de jaarwisseling heeft ze laten zien dat ze tot de wereldtop behoort, zelfs als ze niet 100 procent is en als ze technisch niet goed schaatst." "Ze stond in de World Tour 5 keer op het podium in 4 wedstrijden en pakte 1 keer goud. In het seizoen voor haar olympische medaille reed ze bij manier van spreken geen platte prijs, maar ze laat ook nu weer zien dat ze zoveel snelheid en durf heeft. Ze speelt altijd een rol." "Tussen de toppers uit Zuid-Korea, Canada en Nederland heeft ze het goed gedaan. Als Hanne vindt dat het nog beter kan door het EK over te slaan, dan ben ik vol verwachting, want dan kan het alleen maar positief uitdraaien." "Er is dus absoluut geen sprake van paniek. Dit is een oefening richting volgend seizoen. Als haar opbouw tot goeie prestaties leidt op het WK, dan weet ze hoe ze het richting de Spelen moet aanpakken. Ik maak me geen zorgen." "Meer nog: Hanne laat zien dat ze heel ambitieus is en alleen maar op het hoogste mikt. Op het WK wil ze ook revanche voor de vorige editie waarbij er dat tumult was met Suzanne Schulting en de vele diskwalificaties."

Hanne Desmet won brons op de Spelen in Peking in 2022.

Heupdilemma

Broer Stijn Desmet is wel aanwezig in Dresden, maar ook hij houdt de druk van zich af. "Hij heeft al een tijdje last van zijn heup. De Belgen trainen met de Canadese atleten in Canada, maar Stijn was niet gewend aan die harde trainingsarbeid. In Nederland, waar ze vroeger trainden, had je andere accenten." "Als je kijkt naar wat Canada dit seizoen al gepresteerd heeft, dan loont die manier van werken. Maar het lichaam van Stijn moet daar dus nog aan wennen. Als dat lukt, is hij op de goeie weg voor 2026." Desmet houdt zelf de druk af. "Het is voor hem vooral belangrijk om een beter gevoel te krijgen. In de World Tour is hij nog niet op het podium geraakt en op een EK, waar de tegenstand toch minder groot is, kan hij misschien wel een gooi doen naar het podium. Op mentaal vlak kan dit dus belangrijk zijn."

Elke atleet wil het seizoen voor de Spelen met een goed gevoel afsluiten. Dat heeft Stijn Desmet nu niet. Bert Sterckx

Op de achtergrond speelt wel een dilemma. Laat Desmet zich binnenkort opereren aan zijn heup of niet? Kiest hij voor een ingreep, dan worden de Spelen in Italië een race tegen de klok. "Uiteraard kan ik hem geen advies geven", grijnst onze reporter. "Maar je weet dat elke atleet het seizoen voor de Spelen met een goed gevoel wil afsluiten. Dat heeft Stijn nu niet." "Het ziet er dus wat grijzer uit, maar ik vang op dat de trainingen in Duitsland goed verlopen zijn. Stijn kan ook bij de aflossingsploeg dat goeie gevoel zoeken, ook al heeft die relayploeg al veel pech en blessures gehad." "Ze hebben met een jonge ploeg moeten rijden en die kunnen nog niet wedijveren met de top, maar een EK is natuurlijk minder bezet. Dit EK kan een doorstart betekenen voor de groep die goed aan elkaar hangt."

Stijn Desmet sukkelt met een heupblessure.

Geen ramp