Stijn Desmet voor het eerst in 9 jaar zonder zijn zus op EK: "Iets meer druk op mij, maar niet te veel"

vr 17 januari 2025 06:35

Voor het eerst in 9 jaar verschijnt Stijn Desmet zonder zijn zus Hanne aan de start van een EK shorttrack. En dat voelt raar, geeft de jonge broer toe. Zeker omdat er nu wat meer druk op zijn schouders ligt in Dresden. "Maar ik laat me niet te veel druk opleggen", verzekert hij.

Boys only in Dresden. De Belgische selectie die sinds woensdag in Dresden vertoeft voor het EK, telt uitsluitend mannen. Vaste waarde Hanne Desmet en Tineke den Dulk zijn met assistent-coach Joey Mantia achtergebleven in Boedapest. Na een moeilijke eerste seizoenshelft wil Hanne Desmet aan haar techniek sleutelen. Zo staat Stijn Desmet voor het eerst in 9 jaar zonder zijn zus op een EK. "Het is wel raar om zonder haar te rijden", geeft hij toe. "Maar we zijn hier met de mannenploeg, dus ik ben niet al te eenzaam. Normaal doen we vaak alles samen, dus nu is het wat anders. Dat is ook eens leuk."

Hanne Desmet zorgde vorig jaar nog voor goud (1.000m) en twee keer brons (500m en mixed relays) in Gdansk. Nu rust de Belgische hoop op de schouders van haar twee jaar jongere broer. "Normaal nemen we dankzij haar sowieso iets mee naar huis van een toernooi. Nu zal het dus van de mannen moeten komen", aldus Stijn Desmet. "Er ligt misschien iets meer druk op mij, maar niet te veel. Ik laat me niet veel druk opleggen. Ik kom gewoon mijn best doen."

Hopen op geen operatie

Waarmee zal Desmet tevreden zijn? Twee jaar geleden pakte hij zijn tot nu toe enige Europese titel op de 1.000 meter. Vorig jaar was hij goed voor zilver in de aflossing en drie keer brons (500m, 1.000m en mixed relays). "Opnieuw vier medailles zal moeilijk zijn", zegt hij. "Met elke medaille die we halen met de aflossingsploeg, mogen we tevreden en trots zijn. Maar ik tel het wel als een medaillekans. Onze ploeg ziet er sterk uit." Nochtans wou het dit seizoen nog niet echt lukken met de aflossingsploeg. Verschillende keren stond het Belgische kwartet al na de eerste wedstrijd aan de kant. Zonder dominerende shorttracklanden als Canada, Zuid-Korea en China kan dat in Dresden evenwel anders zijn. "De aflossing was mijn grootste drijfveer om naar hier te komen. We hebben met het team een kans op een medaille en willen zelfs strijden voor de titel. Dat is mijn hoofddoel in Dresden", aldus Stijn. "Voor de rest hoop ik wat meer bij mijn beste niveau aan te sluiten en ook individueel mee te doen in de finales. Redelijk zorgeloos: niet te veel nadenken en proberen te winnen."

Stijn Desmet haalde dit seizoen zijn topniveau nog niet door een probleem met zijn heup. "Het is een aangeboren misvorming in mijn heupkapsel", legt hij uit. "Dat zorgt voor irritatie bij moeilijke bewegingen, zoals schaatsen. Het is altijd wat op de limiet van wat mijn heup kan verdragen." De omschakeling van het Nederlandse schema - gebaseerd op volume - naar het Canadese schema met veel sprinten heeft ook "een zwaardere impact", vertelt hij. "De irritatie wordt wat erger, misschien ook omdat alles wat stijver wordt." Met een aangepaste therapie hoopt Stijn Desmet zijn beweeglijkheid goed te houden. "Als na de laatste Wereldbekers blijkt dat het tegenvalt, is een operatie nog een optie, maar dan wordt het een race tegen de klok om klaar te raken voor de Olympische Winterspelen." Een optie die Stijn Desmet liever niet kiest. "Ik hoop dit EK pijnlozer en technisch goed te kunnen schaatsen", besluit hij. "Volgend jaar beter doen dan ooit op de olympische kwalificatietoernooien is toch het doel."

