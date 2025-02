"Soudal-Quick Step kan nog klassiekers winnen": nieuwkomer Dries Van Gestel merkt een "Wolfpack-gevoel"

Bij Soudal-Quick Step is Dries Van Gestel afgelopen winter de voorjaarskern komen versterken. "Ik zeg dat niet graag over mezelf, maar blijkbaar kan ik me goed positioneren", legt de bescheiden Belg een van zijn troeven bloot.

"In 2005 droeg ik op de lagere school een Tornado Tom-shirt en een Quick Step-truitje na de wereldtitel van Tom Boonen. Nu, 20 jaar later, draag ik zelf een Quick Step-shirt als profrenner. Een droom die uitkomt." Dries Van Gestel maalde afgelopen week in Bessèges zijn eerste wedstrijdkilometers voor Soudal-Quick Step. Met zijn hoofd zit hij al al bij de voorjaarsklassiekers, waar hij 3 jaar geleden de ereplekken opstapelde: 3e in Gent-Wevelgem, 6e in Kuurne-Brussel-Kuurne en 7e in Le Samyn. "Maar jammer genoeg reed ik vorig jaar maar een lightversie van de klassiekers, omdat mijn team TotalEnergies niet was uitgenodigd naar de Omloop, de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen."

Soudal-Quick Step weet waarom het Van Gestel aan zijn voorjaarskern heeft toegevoegd, want de 30-jarige Belg heeft een bijzonder sterk wapen.



"Ik zeg dat niet graag van mezelf, maar blijkbaar kan ik me goed positioneren. Een tv-kijker zei me dat ik tijdens het voorbije BK niet weg te slaan was uit de eerste 5 posities."



Dat positioneren is een uiterst belangrijk wapen in de klassiekers. Krijgt Van Gestel dan in die koersen af en toe een vrije rol?



"Daar is nog niet echt over gesproken en dat hangt ook van koers tot koers af. In Gent-Wevelgem bijvoorbeeld ga ik veeleer in een dienende rol rijden voor Merlier en Magnier."



"Maar voordat we daar zouden sprinten, wordt er eerst hard gekoerst. Dan is het aan mij om er in die fase voor te zorgen dat we niet in de verdediging geduwd worden."