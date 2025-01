Bijna bij Anderlecht, verleden bij Rangers en nu lichtpunt bij Manchester United: wie is Amad Diallo?

do 23 januari 2025 19:49

De Rangers van Philippe Clement nemen het vanavond op tegen Manchester United. Eén van hun ex-spelers zou wel eens het grootste gevaar kunnen vormen voor de Schotten. Amad Diall etaleerde met een hattrick tegen Southampton zijn torinstinct. Eerder maakte hij ook al de winning goal in de Manchester Derby en de gelijkmaker tegen koploper Liverpool. Wie is de Ivoriaanse flankaanvaller die in 2022 bijna voor Anderlecht speelde?

Amad Diallo's voetballende reis begon op jonge leeftijd, toen hij samen met zijn broer Hamed Junior Traoré (momenteel profvoetballer bij Auxerre), naar Italië trok. Het was het begin van een zoektocht naar een beter leven en een carrière in het voetbal. In 2021 kregen Amad Diallo en zijn broer Hamed Junior Traoré een boete van 48.000 euro omdat ze volgens de Italiaanse voetbalbond met vervalste documenten Italië waren binnengekomen, wat gezien werd als mensenhandel. Op 12-jarige leeftijd sloot Amad zich aan bij een lokale voetbalploeg, een jaar haalde Atalanta hem naar hun jeugdacademie. Bij Atalanta ontwikkelde Diallo zich snel tot een veelbelovend talent. Zijn doorbraak in de Serie A kwam op 27 oktober 2019, toen hij zijn debuut maakte op 17 -jarige leeftijd. Met succes, want tegen Udinese wist hij meteen te scoren. De beloftevolle Ivoriaan maakte daarna regelmatig deel uit van de wedstrijdselectie van Atalanta, maar zijn speeltijd bleef beperkt.

De piepjonge Amad Diallo in het shirt van Atalanta.

Scoren in de Europa League voor Manchester United

Zijn talent bleef niet onopgemerkt. In de winter van 2020 besloot Manchester United om de geldbuidel open te trekken voor Diallo: hij trok voor ruim 20 miljoen euro naar de Red Devils.

Zijn officiële debuut voor de club kwam in de Europa League tegen Real Sociedad op 18 februari 2021, hij was toen nog steeds maar 18 jaar oud. Hij speelde in zijn eerste halve seizoen bij United 8 wedstrijden. Zijn eerste goals voor de Red Devils scoorde hij op 11 maart 2021 tegen AC Milan in de 1/8e finales van de Europa League.

Ei zo na naar Anderlecht

Om speeltijd en ervaring op te doen, werd de tengere vleugelspeler uitgeleend aan Rangers FC. Daarna had het pad van Diallo ook via de Jupiler Pro League kunnen lopen. In 2022 stond Diallo op de radar van Anderlecht. Ze toonden serieuze interesse, maar een concrete overeenkomst bleef uit. Uiteindelijk koos de Ivoriaan ervoor om zijn carrière voort te zetten bij Sunderland, waar hij zijn kunnen etaleerde. Zo kwam hij in 2023 opnieuw in beeld bij United.

Dit seizoen is Amad Diallo nog nauwelijks weg te denken uit de ploeg van Manchester United, zeker na het vertrek van Erik ten Hag. Interimcoach Ruud van Nistelrooij zette hem in de ploeg, Ruben Amorim volgde het voorbeeld. Diallo bedankte met belangrijke doelpunten in de gewonnen stadsderby (1-2) en op het veld van koploper Liverpool (2-2).

Amad Diallo scoorde de gelijkmaker tegen Liverpool.

Afgelopen week zette hij eigenhandig een scheve situatie recht tegen Southampton. In een tijdspanne van 12 minuten scoorde hij drie keer tegen de rode lantaarn en zo ging United toch nog met de overwinning aan de haal: 3-1. Diallo is nu, na Wayne Rooney, de jongste speler die een Premier League-hattrick scoorde voor United. Bovendien is hij pas de derde speler in de geschiedenis van de competitie die drie keer scoorde in de laatste 10 minuten van een wedstrijd.

Amad Diallo tekende recent een contract tot 2030 bij Manchester United. Hij is momenteel het lichtpunt in de duisternis voor de Red Devils. Ook straks tegen de Rangers?

