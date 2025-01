Amad Diallo tovert Old Trafford weer om tot Theatre of Dreams met ongelofelijke ontsnappingstruc

63' - Verv. Tyler Dibling door Will Smallbone

43' - Own goal - Manuel Ugarte (0 - 1)

Een 4e thuisnederlaag op een rij leek in de maak - uitgerekend tegen hekkensluiter Southampton - maar Amad Diallo besliste er in een onwaarschijnlijk slot nog anders over. Met een zuivere hattrick toverde hij een magische overwinning uit zijn mouw.