Klimknecht van Evenepoel? Paret-Peintre wordt gekoppeld aan Landa: “Om later zelf kopman te zijn in grote rondes”

do 16 januari 2025 14:17

Toen zijn transfer vorig jaar werd aangekondigd, dacht het grote publiek dat Valentin Paret-Peintre (24) een versterking was voor de klimtrein van Remco Evenepoel. Maar de Franse nieuwkomer zal dit seizoen vooral luitenant/leerjongen zijn van Mikel Landa.

Valentin Paret-Peintre brak vorig seizoen door met een etappezege in de Giro.



Een meesterzet van Soudal-Quick Step om de ranke Fransman weg te halen bij Decathlon-AG2R, want Remco Evenepoel kan altijd een extra berggeit gebruiken in zijn klimmersbrigade.



Maar de tweevoudige olympische kampioen zal dit jaar niet veel kunnen rekenen op de diensten van Paret-Peintre.



“Ik hou ervan om in dienst te rijden van een sterke leider. In Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Giro zal ik die dienende rol vervullen voor Mikel Landa”, verklapt de Franse nieuwkomer.



Misschien dat Remco en ik samen de Vuelta rijden. Valentin Paret-Peintre

De jongere broer van Aurélien Paret-Peintre zit ook in de preselectie voor de Tour.



"Maar of ik die selectie haal, hangt af van hoe ik uit de Giro kom. Als ik de Tour niet mag rijden, is dat niet zo erg.”



Paret-Peintre lijkt dus niet echt happig om voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Frankrijk te rijden. Een tegenvaller voor Evenepoel?

“Ik ken Remco al van bij de junioren en zijn aanwezigheid in de ploeg was een motivatie om naar Soudal-Quick Step te komen. Misschien dat we in het 2e deel van het seizoen samen de Vuelta rijden.”

Valentin Paret-Peintre aan de zijde van een andere nieuwkomer: Ethan Hayter.

Kopman in grote rondes