Yves Lampaert wil rug rechten in de klassiekers: "Hebben moed dankzij jonge gasten"

"Ik zit goed in mijn vel", lacht Yves Lampaert aan de vooravond van een nieuw seizoen. Het wordt zijn 11e jaar bij Soudal - Quick Step. "Zo'n lange periode, dat is niet veel renners gegeven. Ik ben er trots op en zeker bij deze ploeg."

Het team van Lampaert heeft de voorbije jaren een duidelijke evolutie doorgemaakt. "Dat zie je ook aan de prestaties van de laatste 2 jaar. Het gaat in de klassiekers niet meer zo vlot als vroeger, maar dankzij een paar jonge gasten kunnen we de klassiekers weer met moed aanvatten."

"Ik denk dan aan Paul Magnier, die veel inhoud heeft. Als neoprof werd hij 2e in Plouay. Dan kan je ook meedoen in Kuurne of Wevelgem. In die kleinere klassiekers moeten we zeker meespelen."

En welke rol is dan weggelegd voor Lampaert? "Ik hoop zelf weer finales te rijden en ik wil zeker in Roubaix weer meedoen. Vorig jaar was een ontgoocheling, maar ik hoop dat we dit jaar weer op de afspraak zijn."

Lampaert wil zelf graag ook naar de Tour, net als in 2024. "Ik heb mijn waarde in de sprinttrein van Tim en in het middengebergte kan ik Remco ondersteunen", diende hij zijn sollicitatiebrief in bij Merlier en Evenepoel.