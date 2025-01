Ilan Van Wilder mikt op Parijs-Nice: "Ik krijg voldoende kansen om mezelf te ontwikkelen"

Ilan Van Wilder sprak in Spanje over "een goeie voorbereiding". "Alles gaat heel goed", aldus de klimmer, die iets later aan zijn seizoen zal beginnen. De Ronde van de Algarve wordt zijn eerste afspraak.

"Ik wil goed presteren in Portugal, maar ik heb een paar weken extra voor een goeie opbouw. Dat geeft me iets meer tijd en iets meer ontspanning voor een goeie basis."

"Die eerste kilometers kan ik gebruiken als prikkel om goed te zijn in Parijs-Nice. Daar krijg ik de kans om voor een mooi resultaat te gaan. Daarna volgen het Baskenland en wellicht de Waalse klassiekers."

Over de grote rondes is er nog geen uitsluitsel. "Dat is nog niet in detail besproken. Het is nu nog te vroeg. Alles tot en met Luik ligt min of meer vast."

Maar Van Wilder licht toch een klein tipje van de sluier. "Hoogstwaarschijnlijk wordt het de Tour, maar dat moet nog in detail besproken worden."