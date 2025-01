Soudal-Quick Step stelt plannen voor: Merlier mag naar de Tour en verlengt tot 2028, Evenepoel: "Moet geduldig zijn"

In Spanje heeft Soudal-Quick Step de doelen en ambities voor 2025 met de internationale pers gedeeld. Tim Merlier mag sprinten in de Tour en verlengde op de koop toe tot en met 2028. Remco Evenepoel ontbreekt op de stage en deelde een update over zijn toestand. "Het zal een tijd duren voor ik weer in vorm ben, maar ik keer terug en ik focus op de hoofddoelen", sprak het Tour-speerpunt.

Het belangrijkste nieuws kwam van Tim Merlier. De Europese kampioen mag niet alleen naar de Tour, met loods Bert Van Lerberghe heeft hij zijn contract ook verlengd tot en met 2028.

Merlier tekende dus een verse deal voor 3 seizoenen en mag in de Tour op de eerste gele trui jagen. Daar wordt de sprinter het tweede speerpunt naast Remco Evenepoel.

Het boegbeeld was er niet in Spanje omdat hij vandaag onderzoeken laat uitvoeren in Herentals. Evenepoel deelde wel een videoboodschap.

"Het is een lastige periode geweest. Ik mis mijn fiets al enkele weken. Het zal een tijd duren voor ik weer in vorm ben, maar ik ben geduldig. Ik zal wachten tot de dag dat ik me weer 100 procent voel", vertelde hij.

"Ik beloof jullie dat ik zal terugkeren. Ik zal me enkel focussen op de hoofddoelen. Er zal wat geduld nodig zijn, daarna is het "go time" en wil ik klaar zijn voor de Tour."

De Tour wordt dus weer zijn grote doel. "Mijn programma is nog altijd wat onzeker. Ik hoop te hervatten in de Ardennenklassiekers. Ik hoop dat ik mijn voorbereiding van de vorige Tour kan kopiëren met veel hoogtestages, de Dauphiné en het BK."

Evenepoel laat de Giro zoals verwacht aan zich voorbijgaan. In Italië wordt Mikel Landa de kopman, sprinter Paul Magnier debuteert er. Landa rijdt daarna ook nog de Tour.

De plannen werden onthuld onder het goedkeurende oog van Patrick Lefevere, intussen ex-CEO van Soudal - Quick Step. Hij werd in de bloemetjes gezet met een fiets en een staande ovatie.