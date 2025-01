Jurgen Foré, de nieuwe patron van Soudal-Quick Step: "We willen ons plekje in het voorjaar weer opeisen"

vr 10 januari 2025 06:15

Van COO naar CEO. Het is slechts één lettertje verschil, maar voor Jurgen Foré is een nieuw tijdperk begonnen. Als opvolger van Patrick Lefevere probeert hij zijn stempel te drukken op Soudal-Quick Step. "Patrick verdedigde het team altijd met hand en tand. Dat siert hem en dat wil ik ook doen", klinkt het.

Hij tekende vorig jaar al present in Calpe, maar nu moest Jurgen Foré wel de honneurs waarnemen als CEO. "De volle verantwoordelijkheid ligt nu bij mij, ook naar de buitenwereld toe. Patrick was daar heel ervaren in terwijl ik er nog even van kon wegblijven." "Ik heb een jaar meegelopen en ik heb veel ruimte gekregen. Maar zoals Patrick zegt: "Als ze kunnen zwemmen, dan gooi ik hen in het water." Daar ben ik hem dankbaar voor en als ik een klankbord nodig heb, kan ik hem bellen." Foré en Lefevere lijken tegenpolen. "Patrick is wie hij is, ik ben wie ik ben. Ik weet wat ik wil en ik zal het op mijn eigen manier doen. Dat is het meest authentieke en comfortabele." "Het zal anders zijn dan Patrick en jullie zullen het ontdekken als jullie het boek openslaan. Of ik net zoals hij de knuppel af en toe in het hoenderhok zal gooien? Als het nodig is, moet dat gebeuren." "Misschien zal ik het gesprek sneller intern aangaan, maar Patrick verdedigde het team altijd met hand en tand. Dat siert hem en dat wil ik ook doen."

Patrick Lefevere en Jurgen Foré.

We hebben geen Van der Poel, Van Aert of Pogacar en Remco Evenepoel focust dit jaar niet op het voorjaar. We moeten het doen als team en ik heb er vertrouwen in dat we gewapend zijn. Jurgen Foré

Vorig jaar was het klassieke kassievoorjaar van Soudal-Quick Step een sof. Kan Foré in zijn eerste seizoen als patron het tij mee doen keren? "De mannen waren niet op niveau", geeft hij toe. "We kwamen er in Vlaanderen en Roubaix niet aan te pas." "Maar we hebben versterkingen in de breedte. We hopen Yves (Lampaert) weer op niveau te krijgen en Mattia (Cattaneo) brandt van ambitie voor de kasseikoersen." "We hebben geen Van der Poel, Van Aert of Pogacar en Remco Evenepoel focust dit jaar niet op het voorjaar. We moeten het doen als team en ik heb er vertrouwen in dat we gewapend zijn." "We hebben ook goed nagedacht over de voorbereiding en waar het foutgelopen kan zijn. We hopen er lessen uit te trekken en we hopen op z'n minst ons plekje weer op te eisen. Ik geloof erin. We geven niet op."

Vat van Obelix

De CEO pikte er 2 namen uit die extra aandacht verdienen. "We geloven in Ethan Hayter. Hoe hij debuteerde in de WorldTour enkele jaren geleden ... Dat kan niet weg zijn. Met expertise en warmte kunnen we hem laten ontbolsteren." En dan is er ook Paul Magnier, de 20-jarige Franse sprinter die vorig seizoen al fraai debuteerde bij de profs. "Hij is authentiek, intelligent en hij houdt ervan om leider te zijn. Dat geeft hem energie." "We zullen samen ontdekken wat voor een leider hij is. Ik denk dat hij voor de klassiekers zal gaan, maar we gaan stap voor stap. In de Giro krijgt hij een mooie uitdaging." "Paul is in het vat van Obelix gevallen en heeft een goeie kop. Het is een plezier om met hem te werken."

We hebben de nieuwe gasten met zorg gekozen en ze wilden hier stuk voor stuk zijn. Die grinta heeft mee het verschil gemaakt. Jurgen Foré

In de Tour zullen alle ogen gericht zijn op Remco Evenepoel en de sterkte van zijn team. "Ik geloof dat we nog een stap vooruit gezet hebben dankzij jongens met ervaring en métier." "We hebben de nieuwe gasten met zorg gekozen en ze wilden hier stuk voor stuk zijn. Die grinta heeft mee het verschil gemaakt." "Wij zijn niet het rijkste team", besloot Foré over de transferpolitiek. "Maar wel het meest authentieke." "We moeten gewoon onszelf blijven. Zelf ben ik geen afgunstig type. We kijken naar onze centen en hoe we daar het beste van kunnen maken. Onze middelen zijn niet oneindig, maar het is aan ons om daar creatief en innovatief mee te zijn."