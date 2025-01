Patrick Goots geeft Antwerp voordeel in "do or die"-match tegen Union: "Het is de bekerploeg bij uitstek"

wo 8 januari 2025 13:35

Antwerp kan vanavond wraak nemen tegen Union voor de verloren bekerfinale van vorig jaar. Al is dat geen evidente opdracht tegen een ploeg die al 13 wedstrijden op een rij ongeslagen is. Toch gelooft gewezen Antwerp-spits Patrick Goots de kansen van The Great Old.

"Ze kijken er heel hard naar uit in Antwerpen!" Patrick Goots windt er geen doekjes om en schetst meteen het belang van deze kwartfinale. "De beker is nog altijd de kortste weg naar een prijs, dus dat speelt altijd mee in de achterhoofden van heel de club." Als Antwerp wint, heeft het overigens mooie perspectieven in de volgende ronde: een derby tegen Beerschot of een clash met Anderlecht. Maar eerst moet het dan natuurlijk wel winnen tegen Union.

"De laatste jaren is wel gebleken dat Antwerp de bekerploeg bij uitstek is", gaat 'Patje Boem Boem' verder. "3 finales in 5 seizoenen en twee keer gewonnen." "Vroeger was Antwerp en de Beker geen goed huwelijk, maar de laatste 5 jaar is dat toch veranderd. Ik denk dat de supporters ernaar uitkijken. Bekermatchen in één wedstrijd zijn "do or die" en dat vindt de Antwerp-supporter sowieso altijd leuk."

Patrick Goots, Antwerp-watcher

Thuisvoordeel, maar slecht rapport in topmatchen

De 12e man op de Bosuil is vanouds altijd een gegeven waar de thuisploeg voordeel kan uit putten. "Ik voel dat ze zich thuis beter voelen als op verplaatsing", aldus Goots. Maar het blijft een topmatch en daarin doet Antwerp het dit jaar niet goed. Tegen Genk en Gent haalden ze een puntje en alleen de competitiematch thuis tegen Union werd gewonnen. "Maar toen zat Union nog niet in die goede flow waarin het nu zit", geeft Goots toe. "Sinds Lapoussin weer in de ploeg is gekomen en ze weer vlotter scoren, is dat wel een andere/betere ploeg geworden. Lapoussin is er misschien niet bij, maar dat valt af te wachten."

Union is de laatste weken weer vrank en vrij aan het voetballen en ze vinden weer de weg naar doel. Dus die gaan zeker voluit. Patrick Goots, Antwerp-watcher

Goots verwacht trouwens een open wedstrijd. "Union is de laatste weken weer vrank en vrij aan het voetballen en ze vinden weer de weg naar doel. Dus die gaan zeker voluit." Want ook voor hen wacht een eventueel dubbel duel met Anderlecht in de volgende ronde en dat is in Brussel toch altijd speciaal. Het valt ook nog een beetje af te wachten hoe beide ploegen uit deze "korte" winterstop gekomen zijn. "Misschien wordt het begin wat afwachtend om het ritme te pakken. Maar de ploeg die er mentaal het meest klaar voor is, gaat volgens mij aan het langste eind trekken." "Ik denk dat Antwerp wint met 2-1."

Lapoussin viert bij Union

Debuut voor aanwinst Olivier Deman?

Tijdens de wintermercato haalde Antwerp Olivier Deman binnen op huurbasis van Werder Bremen. Patrick Goots hoopt dat de Rode Duivel aan de aftrap komt.



"Zoals ik al jaren in mijn analyses zeg, is de linksachterpositie bij Antwerp een achilleshiel en Deman is specifiek voor die positie gehaald. Als hij bij Werder Bremen kon doortrainen en hij is niet geblesseerd, dan zie ik niet in waarom hij niet meteen in de basis zou staan." Anderzijds is Antwerp altijd voorzichtig met het inzetten van spelers. Balikwisha en Doumbia zijn al heel lang out met blessures en ook op hen blijft het wachten.



"Misschien spelen zij ook eindelijk tegen Union", besluit Goots.