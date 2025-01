Ontketend Antwerp neemt zoete bekerwraak tegen Union op weg naar halve finales

Antwerp heeft op overtuigende wijze de heruitgave van de bekerfinale van de Croky Cup van vorig seizoen gewonnen. Union zat deze keer in het verliezende kamp. Antwerp mag vooral zijn Nederlanders danken, maar ook Dennis Praet, die de kers op de taart zette in het slot. Antwerp speelt in de halve finales tegen Anderlecht of Beerschot.

Hoewel Antwerp duidelijk het meeste veldoverwicht had en enkele kleine mogelijkheden creëerde, was het toch Union dat met een counter - dankzij een sublieme baltoets van diepe spits David - dé kans op het openingsdoelpunt kreeg.

Volle gas vooruit om de vrieskou te doen vergeten? Neen, net zoals in de bekerfinale van vorig seizoen kozen beide ploegen toch vooral voor voorzichtigheid. Het gevolg: een beginfase met weinig animo of spektakel.

Terwijl de eerste sneeuw zich als een sluier om het stadion heen hulde en een afgelasting eerst nog werd gevreesd, keken Antwerp en Union elkaar vanavond in de ogen voor dé kraker in de kwartfinales van de Croky Cup.

Na amper enkele minuten spelen brulde de Bosuil al om een strafschop nadat nieuwkomer Olivier Deman over het been van Sykes heen ging. Een koud kunstje voor Chery: 0-2.

Want hoe uitgevlakt de eerste helft was, zo explosief zou de tweede worden.

Net voordat de tweede helft weer op gang getrapt mocht worden, maande de stadionomroeper iedereen nog even aan tot voorzichtigheid in deze vrieskou, maar gelukkig voor iedereen aanwezig lapten de spelers die wijze raad deze keer wel aan hun laars.

Geen zieltje in het stadion die op dit moment nog aan zijn koude tenen of vingertoppen dacht. En dat zou vooral in de thuistribune allerminst nog veranderen.

Het was Antwerp, en niet Union, dat doorduwde na de dolle beginfase van de tweede helft. De verpersoonlijking van die onverzettelijkheid: Vincent Janssen. De diepe spits van Antwerp toonde zijn oerkracht en beukte zich op het uur nog een weg naar de bevrijdende 3-1.



Pocognoli gooide daarna al zijn aanvallende troeven tussen de lijnen, maar die alles-of-nietstactiek ontplofte in zijn gezicht.



Het mature Antwerp profiteerde in het absolute slot nog twee keer van de ruimte in de rug bij de bezoekers. Via Kerk en een herboren Praet werd het uiteindelijk nog een zware 5-1-eindstand. Antwerp heeft zijn revanche beet, Union begint 2025 met een ferme opdoffer.