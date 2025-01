Met Dennis Praet als toonbeeld herademt Antwerp in 2025: "Hij ging niet altijd makkelijk om met de druk"

Kon 2025 beter beginnen voor Antwerp? Na een wisselvallige periode voor Nieuwjaar, beukte The Great Old de deur van het nieuwe kalenderjaar in met een knalprestatie tegen Union in de Croky Cup: 5-1. Een deugddoende doorstart, te danken aan een nieuwkomer en een herborene. "Mensen vergeten zoiets snel", vertelt trainer Jonas De Roeck.

Eentje die hij in de allerlaatste minuut van de wedstrijd kleurde met een bevrijdend doelpunt. Eindelijk. Dat het hem door iedereen gegund was, was duidelijk aan de vertroetelende reacties van zijn ploegmakkers rondom hem.

Alleen maar lachende gezichten bij Antwerp na de 5-1-zege tegen Union in de kwartfinale van de Croky Cup, maar de grootste glimlach was vanavond op het gelaat van Dennis Praet terug te vinden.

"Ik denk dat hij eindelijk de bevestiging heeft gekregen voor het harde werk dat hij de laatste weken en maanden heeft geleverd", vertelde ook trainer Jonas De Roeck na de wedstrijd tevreden over zijn middenvelder.

"Dat harde werk zien mensen niet altijd, maar wij zien het wel op training. Wedstrijden brengen altijd een andere druk met zich mee. Dennis is een speler die niet altijd makkelijk omgaat met de druk van media, supporters en het Belgische voetbal in het algemeen."

"Mensen vergeten vaak dat hij drie jaar lang geen constante in zijn wedstrijden heeft gehad. Dat is niet zomaar in een, twee, drie te veranderen. Maar we wisten dat het eraan zat te komen. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. Voor hem en voor de ploeg is dit een heel goede en deugddoende prestatie."

Ook kapitein Toby Alderweireld was achteraf blij voor zijn ploegmakker.



"We weten dat Dennis heel veel kwaliteiten heeft, maar we weten ook dat hij vier tot vijf maanden niet gevoetbald heeft en dat hij daarom nog wat tijd nodig had. Maar je ziet, vandaag is hij hier van heel grote waarde."



