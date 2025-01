Vele aanmoedigingen raken Wout van Aert: "Dit zijn de dagen waarvoor ik crosser wilde worden"

Zijn korte veldritwinter is nu al geslaagd: na gisteren in Gullegem heeft Wout van Aert ook vandaag in Dendermonde de zegeruiker in ontvangst mogen nemen. "Ik heb deze crossen aan mijn programma toegevoegd om te kijken waar ik sta. Dat blijkt goed te zijn", klonk het met een understatement.

Was het gisteren in Gullegem spannend, dan was daar in Dendermonde geen sprake van. Wout van Aert was oppermachtig in de blubber.

"Of ik nu blij ben dat ik geen ribblessure heb? Uiteraard. Ik ben al genoeg geblesseerd geweest", knipoogde Van Aert nog eens naar zijn grapje vanmiddag.

Van Aert demonstreerde in Dendermonde en lijkt op schema te liggen voor zijn grotere doelen op de weg. "Dat denk ik wel, ja."

"Ik heb deze crossen aan mijn programma toegevoegd om te kijken waar ik sta. Dat blijkt goed te zijn, daar kan ik niets anders van maken. Ik ben er heel tevreden mee."

Deze crossen moeten Van Aert in april helpen. "Fysiologisch wel, al ligt dit parcours enorm ver van waar wegwielrennen voor staat."

"Gullegem gisteren en zeker de explosieve cross in Loenhout van vorige week zijn betere prikkels. Maar je hebt ook de factor plezier. Dit zijn de dagen waarvoor ik vroeger crosser wilde worden."