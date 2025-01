Wout van Aert grapt na kletsnatte parcoursverkenning in Dendermonde: "Had ik maar een kleine ribblessure"

Kletsnat, koud en bijzonder blubberig. Toch heeft Wout van Aert zijn glimlach en een portie humor op zak in Dendermonde. Na een stevige parcoursverkenning in de modder knipoogt hij naar de afwezigheid van Mathieu van der Poel, die past met een ribblessure. "Het gaat plezant worden", voegt hij toe.

"Het zijn niet de leukste omstandigheden om af te zakken naar hier. Het is jammer dat het zo'n slecht weer is. Maar dat ligt me wel: wind, regen en ploeteren. Het gaat plezant worden."

"Als ik deze ochtend uit het raam keek, dacht ik: "Goh, had ik maar een kleine ribblessure." Het is om te lachen, natuurlijk.", knipoogt hij naar de afwezigheid van Mathieu van der Poel .

Gisteren de zege in Gullegem, dus daalt Wout van Aert van zijn hoogste wolk af naar Dendermonde, toch?

Er zit wel nog een goede variatie in tussen loopstroken en door de modder rijden.

Goesting is er uiteraard bij Van Aert. In 2020 baggerde hij Van der Poel in Dendermonde al eens op 3 minuten achterstand.

"Het is wel vergelijkbaar, toen lag het hier ook echt slecht", knikt hij. "Er zit wel nog een goede variatie in tussen loopstroken en door de modder rijden. Het is super zwaar."

Hoe zwaarder de cross, hoe meer lopen. Maar dat vindt Van Aert geen nadeel ondanks zijn vermeende loopachterstand.

"We gaan zeker veel moeten lopen. Er zijn wat heuveltjes onberijdbaar geworden. Je voelt ook dat het nog slechter wordt, dus tegen het einde van de cross zullen er alleen maar loopstroken bij komen."

Laat het ploeteren maar beginnen.