Demi Vollering leeft mee met Wout van Aert: "Ik moest ook eerst wat lachen, tot ik zijn interview zag"

Wout van Aert en zijn team hebben zich in Dwars door Vlaanderen laten kisten door de Amerikaan Neilson Powless.

"Ja, ik moest eerst ook een beetje lachen", geeft Demi Vollering toe. "Tot ik het interview met Wout zag."

"Wout is ook een mens. Deze man heeft veel meegemaakt", onderstreept de Nederlandse toprenster.

"Iedereen heeft een mening over hem, maar we oordelen veel te snel", vindt Vollering. "We zijn geneigd om alles te vergeten en we weten waarschijnlijk niet de helft."

"We vergeten zo snel wat stress, twijfel en alle rommel die hem wordt toegeworpen eigenlijk met hem doen."