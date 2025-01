Kevin De Bruyne voelt zich elke week beter worden bij City: "Transfergeruchten? Kunnen me niets schelen"

zo 5 januari 2025 08:46

Kevin De Bruyne deelde mee in de feestvreugde met een assist in zijn 400e match voor Man City.

Langzaam maar zeker is er hoop voor Manchester City. Geen hoop op de titel, maar wel op beter voetbal. Daar toonde het gisteren al enkele sprankels van in de ruime zege tegen West Ham. Spilfiguur was Kevin De Bruyne, die opnieuw naar zijn absolute topvorm groeit. "Ik kan weer 90 minuten lopen", zegt een opgeluchte kapitein.

4-1 was een gevleide uitslag, maar Manchester City verdiende de zege tegen West Ham United wel. Kapitein Kevin De Bruyne zag beterschap na een kwakkelperiode sinds november. "Een kleine stap", vat hij samen. "Op sommige momenten speelden we goed, op andere momenten minder. Het was al veel beter dan tegen Leicester (0-2-zege, red.)" Voor het eerst in meer dan 2 maanden won Manchester City nog eens twee keer op rij. Door die moeilijke periode kijkt de landskampioen van vorig seizoen nu anders naar die glorieperiode. "We begrijpen nu een beetje wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan, en hoe moeilijk dat was. Op dit moment zitten we onder dat niveau, maar we werken heel hard", vertelt De Bruyne.

Elke week word ik beter. Ik kan weer 90 minuten lopen. Kevin De Bruyne