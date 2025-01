Efficiënt Manchester City boekt zege tegen West Ham dankzij swingende Savinho en assist De Bruyne in 400e match

2025 is goed begonnen voor Manchester City. De titelverdediger in Premier League won met 4-1 tegen West Ham. Helemaal correct was die uitslag niet, want Man City kon niet echt overtuigen. Het lichtpuntje van de namiddag was Savinho, die twee assists uitdeelde met enkele flitsen. Kevin De Bruyne deelde mee in de feestvreugde met een assist voor de vierde goal in zijn 400e match voor Manchester City, Jérémy Doku bleef op de bank.