Inter velt Atalanta en invaller Charles De Ketelaere in halve finales Supercoppa

Inter is de eerste finalist in de Italiaanse Supercup. De kampioen rekende in Saudi-Arabië af met Atalanta, waar Charles De Ketelaere invaller was. Vrijdagavond gaat de tweede halve finale tussen Juventus en Milan.

In Italië zetten ze het nieuwe jaar in met de Supercoppa, die de jongste jaren (voor het geld) in Saudi-Arabië gespeeld wordt.

In het minitoernooi keken met Inter en Atalanta de kampioen en de verliezende bekerfinalist elkaar in de ogen in de eerste halve finale.

Atalanta liet enkele sterkhouders op de bank en boekte een kleine mentale zege door zonder tegengoal de rust te bereiken.

Meteen na de pauze brak Denzel Dumfries dan toch de ban en net toen Atalanta op het uur met 3 invallers - bij wie Charles De Ketelaere - een flinke kwaliteitsinjectie kreeg, sloeg de Nederlander nog eens knap toe.

De aansluitingstreffer van Ederson werd nog geannuleerd, waarna Inter zijn bonus niet meer uit handen gaf.



Vrijdagavond neemt bekerwinnaar Juventus het in de andere halve finale op tegen Milan, runner-up in de Serie A vorig seizoen.