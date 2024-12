Pep Guardiola is bang dat City Champions League misloopt: "We moeten zeker transfers doen"

Manchester City zit in de hoek waar de klappen vallen en daar moet snel verandering in komen. Pep Guardiola wil in de wintermercato de transfermarkt op gaan. "Want de Champions League missen, dat is nu een realiteit."

Manchester City beleeft zijn slechtste seizoen in jaren. In de laatste 13 wedstrijden kon de ploeg van trainer Pep Guardiola slechts 1 keer winnen. Het moet nog vol aan de bak in de Champions League én staat pas op plaats 7 in de Premier League.

Nu de drukke eindejaarsperiode in volle gang is, heeft Guardiola nog een keer aan de alarmbel getrokken. "We moeten de komende tijd de ploeg versterken, dat is zeker. We hebben het moeilijk achterin en op het middenveld, dus we kunnen niet anders."

Gouden Bal Rodri is nog maanden out en City heeft nog meer geblesseerden. "De wintermercato is nooit gemakkelijk, maar zelfs onze spelers beseffen in welke situatie we zitten en wat we moeten doen", zegt Guardiola.

Want op dit moment grijpt City naast een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Het staat nu op plaats 7, op 6 punten van Nottingham Forest, dat als 4e het laatste ticket zou claimen.

"Iedereen lachte vroeger dat je kwalificeren voor de Champions League geen grote verwezenlijking is. Maar het enige Engelse team dat de afgelopen jaren altijd in de Champions League speelde, is Manchester City. En nu riskeren wij uit de boot te vallen, dat is een realiteit."

Zondag kan City het begin van de ommekeer inluiden met een overwinning bij Leicester City.