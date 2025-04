BJK Cup: Sofia Costoulas wint eerste duel tegen Hongarije en bezorgt België plek in Promotion Play-off

Costoulas bezorgt België plek in Promotion Play-off

Sofia Costoulas (WTA-261) heeft België op een 1-0-voorsprong gezet tegen Hongarije in de tweede poulewedstrijd van de Billie Jean King Cup. Dankzij haar overwinning is België zeker van haar plek in de Promotion Play-offs van vrijdag. De Limburgse haalde het in drie sets (6-1, 5-7 en 6-0) van Amarissa Kiara Toth (WTA-294).



Later vandaag speelt Greet Minnen een enkelmatch tegen Anna Bondar. Minnen sluit de speeldag ook af in het dubbelspel met specialiste Magali Kempen.



Dinsdag openden de Belgische tennisvrouwen hun campagne tegen Griekenland. Ze wonnen het duel makkelijk met 3-0. De top twee uit elke groep stoot door naar de Promotion Play-offs van vrijdag. De groep van de Belgen is gekoppeld aan een poule met Frankrijk, Turkije en Zweden.

In november degradeerden de Belgische tennisvrouwen uit de Wereldgroep. Met een groep jonge tennissters willen ze nu terug hogerop geraken. Elise Mertens speelt niet mee, zij geeft de voorkeur aan de start van haar gravelseizoen.