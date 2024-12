Gekke bekken, drinkbus vol geheimen en dan een knipoog: hoe Pickford de penaltymisser van Haaland afdwong

Zelfs een koele Noor verliest soms zijn focus. Symbolisch voor de vertrouwenscrisis bij Manchester City was de penaltymisser van Erling Haaland tegen Everton. Al dwong de doelman die wel af. Jordan Pickford trok gekke bekken om Haaland uit zijn lood te slaan én had een drinkbus volgeplakt met penaltydata van City. Beide trucs misten hun effect niet, want de Engelsman keerde de elfmeter.