Fnuikt defensieve wankelheid titelkansen van Anderlecht? "Goede Jan Vertonghen nodig om competitief te blijven"

Van een dramatische start, over een belangrijke driepunter tot een pijnlijke 0 op 6. Anderlecht beleefde gisteren een rollercoaster tegen Dender. Een waarin Wim De Coninck vooral de defensie van paars-wit op de korrel neemt. "Die laat nog al te vaak steken vallen", oordeelt de analist, die ook moeheid in het spel van Club Brugge ziet kruipen.

Alleen blijft de vraag of de 37-jarige ervaren leider halfweg januari helemaal verlost is van achillespeesprobleem.

"Het werk ligt op de plank voor 2025, zeker en vast", oordeelt Wim De Coninck. "Colin Coosemans is dan wel de beste keeper van de eerste seizoenshelft, maar zijn verdediging laat nog steken vallen."

Een voorsprong in het slot nog uit handen geven en zo 0 op 6 pakken vlak voor de jaarwisseling. Allerminst het eindejaar dat Anderlecht - toch alweer titelkandidaat - voor ogen had.

"Net nu Anderlecht zich opwierp als derde hond in de titelstrijd verliezen ze twee keer op rij", merkt de analist.

"Op Genk was paars-wit matig en verloor het kansloos. Ook gisteren begonnen de spelers van Hubert dramatisch. Dat je het dan omdraait, maar alsnog de boot ingaat ... Dat zijn geen goede signalen."

"De volgende wedstrijd is thuis tegen Club Brugge. Dat wordt zo al een must win voor Anderlecht als het mee wil blijven doen voor de titel. Al is de weg nog lang en kan er door de puntendeling nog erg veel dit seizoen."

Op 12 januari wordt snel duidelijk hoeveel er precies nog kan voor paars-wit.