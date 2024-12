Anderlecht eindigt 2024 met fiasco: paars-wit implodeert vollédig tegen Dender en verliest voor eigen publiek

Sensatie in het Lotto Park. Anderlecht leek 2024 uit te zwaaien met een thuisoverwinning, maar gaf het in de tweede helft helemaal weg. In plaats van op zoek te gaan naar een derde goal koos de thuisploeg voor veiligheid en dat pakte helemaal verkeerd uit. Met de winning goal in de slotfase bezorgde Nsimba Dender een sprookjesavond.



Een avond die al bijzonder goed begonnen was voor de promovendus, want na nog geen 10 minuten leverde een blitzstart van de bezoekers al een doelpunt op. En wat voor één. Met een verschroeiende pegel aan 133 km/u liet Kvet Coosemans kansloos achter.



Was de openingsgoal van prima makelij, dan mocht ook de gelijkmaker er absoluut zijn. Met dank aan knullig balverlies bij Dender. Dreyer, die zelf eerst nog een grote kans de nek omgewrongen had, legde de bal goed terug op Verschaeren en met een heerlijke trap in de kruising bracht die Anderlecht weer langszij.



Op het halfuur zette paars-wit de scheve situatie helemaal recht. Weer moest Dender de hand in eigen boezem steken, want Dreyer kreeg alle vrijheid in de zestien en ramde de bal hoog in doel.



De paars-witte motor was plots helemaal op gang, terwijl er bij Dender steeds meer zand in kwam. Verrips voorkwam dat de schade nog hoger opliep, zowel Edozie als Rits kregen de bal van dichtbij niet voorbij de doelman.