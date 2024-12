Einde van een lijdensweg: Thorgan Hazard viert na 257 dagen terugkeer bij Anderlecht, Vertonghen blijft op bank

"Ik ben blij dat ik terug op het veld sta, maar het is niet de terugkeer waar ik op hoopte door het resultaat", blikte Hazard achteraf terug bij DAZN.

"Na 8 maanden is het wel normaal dat ik nog niet in topvorm ben. Maar ik heb de voorbije maanden hard gewerkt om terug te keren. Dat is niet vanzelfsprekend na zo’n blessure. Soms duurt het meer dan een jaar om weer top te zijn. Ik heb dus nog wat tijd nodig om weer mijn beste niveau te halen."