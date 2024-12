Dolblije Nsimba schenkt Dender mooi toetje na prachtig jaar: "Speciaal om hier de winning goal te maken"

za 28 december 2024 09:19

Een overwinning in het Lotto Park, een mooier kerstcadeau had Dender zich niet kunnen dromen. De promovendus ging onverschrokken de strijd aan met Anderlecht en werd beloond voor het volharden met een verrassende zege. "We zijn blijven knokken en pakken hier verdiend de drie punten."

Met een kamerbrede glimlach deed matchwinnaar Bruny Nsimba na afloop het verhaal van zijn late winning goal. "Ik recupereer de bal iets voor de middenlijn, bij Anderlecht was er geen goede communicatie en ik schatte het goed in." "Ik liep alleen naar doel, kapte en legde de bal in de verste hoek. Ik voelde veel vreugde en ontlading voor de ploeg. Eindelijk opnieuw gescoord ook, want het was al even geleden. Het doet deugd dat het op deze manier is gebeurd." De ommekeer was zo compleet, Dender knokte zich vanuit een 2-1-achterstand alsnog naar een driepunter. Niet eens verrassend vond Nsimba, die pas halfweg de tweede helft mocht invallen. "Ik had er vandaag wel vertrouwen in dat ik het tot een goed einde kon brengen en het is gelukt. Het is speciaal om hier de winning goal te maken." "Het is een beloning, want we zijn goed aan de match begonnen. Jammer dat we die goals iets te makkelijk weggaven. We zijn blijven knokken en pakken toch wel verdiend de drie punten mee naar huis."

We zijn aan een goede reeks bezig met 9 op 12 en mogen tevreden zijn met wat we al gepresteerd hebben. Bruny Nsimba

Anderlecht sluit 2024 in mineur af met een 0 op 6. Het contrast met Dender kan niet groter zijn. "We zijn aan een goede reeks bezig met 9 op 12 en gaan met een goed gevoel de vakantie in."



Het jaar waarin Dender promoveerde krijgt zo een bijzonder mooi slotakkoord. "Ik denk dat we toch tevreden mogen zijn met wat we al gepresteerd hebben. Nu hebben we een paar dagen rust en daarna moeten we de knop weer omdraaien. Iedereen blijft punten pakken, het is aan ons om beter te doen dan de rest."

Euvrard: "Een dikke pluim voor Bruny"

Vincent Euvrard zag hoe zijn plan perfect uitpakte. De Dender-trainer had zijn ploeg opgedragen om Anderlecht hoog onder druk te zetten en die aanpak resulteerde in drie punten. Euvrard was vooral blij dat net Nsimba het verschil maakte. "Hij verdient een dikke pluim", klonk het bij rechtenhouder DAZN. "Hij had het moeilijk in het begin van zijn invalbeurt met een gemiste kans en enkele fout ingespeelde ballen. Maar hij is in de match blijven zitten en zijn doelpunt was van grote klasse." "Hij zat een paar weken op de bank en had een moeilijkere periode, maar hij is altijd hard blijven werken op training en blijven vechten voor het team. Dan zie je dat het geluk eens aan jouw kant valt."

De competitie is zeker nog niet gelopen, maar dit geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst. Vincent Euvrard