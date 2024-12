Loenhout blijft plan A voor Wout van Aert na ziekte, verdere wijzigingen in programma "niet aan de orde"

Een titanenduel om terug te keren. Door buikgriep moest Wout van Aert zijn rentree in het veldrijden eerder deze week nog uitstellen, maar aan onze redactie werd inmiddels bevestigd dat de Azencross in Loenhout - waar hij meteen Van der Poel treft - nog steeds Plan A is om zijn comeback te vieren. Voorlopig worden er geen extra crossen toegevoegd aan zijn programma.

Zijn trainingsrit dinsdag deed het al vermoeden, maar Wout van Aert lijkt inmiddels hersteld van zijn buikgriep.



De kopman van Visma-Lease a Bike zou maandag al opnieuw in het veld duiken, maar ziekte gooide roet in het eten. Onze landgenoot moest noodgedwongen verstek laten gaan voor zijn eerste cross van het seizoen.



Toch wijst alles erop dat Van Aert vrijdag zijn (uitgestelde) comeback zal vieren. Zo werd vanuit zijn entourage aan onze redactie bevestigd dat het nog steeds het vooropgestelde plan is om Van Aert te laten starten in de Azencross in Loenhout.

Daar kijkt hij meteen in de ogen van Mathieu van der Poel, die al imponeerde bij zijn eigen rentree en intussen twee crossen heeft gereden en gewonnen.

Verder werd ons nog medegedeeld dat een aanpassing van het programma van Van Aert momenteel "niet aan de orde is". Dit betekent dat onze landgenoot normaal gezien nog 5 crossen zal rijden.