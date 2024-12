Wout van Aert lijkt na lange training fit voor Loenhout: "Back on track"

Zijn (r)entree in het veld lijkt voor vrijdag te zijn. Wout van Aert moest gisteren door ziekte nog de cross in Mol laten schieten, zijn bericht op Strava laat vermoeden dat de Azencross van vrijdag in Loenhout niet in gevaar komt.

Wout van Aert moest het eerste hoofdstukje van zijn korte veldritwinter gisteren schrappen. Buikgriep gooide roet in het eten en hield hem weg van het zand in Mol.

De Azencross in Loenhout van komende vrijdag is de tweede afspraak in zijn agenda en Van Aert lijkt op schema te zitten. "Back on track", schreef hij op Strava bij een post over zijn training vandaag.

Van Aert topt met Mathieu van der Poel de affiche in Loenhout. De cross kun je vrijdag vanaf 15 uur live bekijken bij VRT 1, met livestream en op VRT Max.